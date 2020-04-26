Новини про коронавірус 26 квітня: в Ухані виписали всіх пацієнтів, бунт у Чернівецькому СІЗО

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 квітня. У китайському місті Ухань, де зародився злощасний новий вид коронавірусу, виписали усіх пацієнтів з лікарень. У Чернівецькому СІЗО в'язні влаштували бунт через арештанта з COVID-19, а у Берліні проти карантину на мітинг вийшли понад тисячу німців.

Новини про коронавірус в Україні 26 квітня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 8 617 випадків COVID-19 (з них 492 за останню добу). 209 людей померли від коронавірусу: 108 чоловіків та 101 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 840 осіб одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

Географія поширення коронавірусу в Україні:

Вінницька область – 388 випадків (64 одужали);

Волинська область – 241 випадок (48 одужали);

Дніпропетровська область – 292 випадки (13 одужали);

Донецька область – 29 випадків (10 одужали);

Житомирська область – 348 випадків (10 одужали);

Закарпатська область – 329 випадків (30 одужали);

Запорізька область – 182 випадки (39 одужали);

Івано-Франківська область – 731 випадок (65 одужали);

м. Київ – 1 188 випадків (60 одужали);

Київська область – 542 випадки (49 одужали);

Кіровоградська область – 323 випадки (54 одужали);

Львівська область – 348 випадків (56 одужали);

Луганська область – 29 випадків (3 одужали);

Миколаївська область – 111 випадків;

Одеська область – 220 випадків (9 одужали);

Полтавська область – 172 випадки (14 одужали);

Рівненська область – 508 випадків (46 одужали);

Сумська область – 95 випадків (48 одужали);

Тернопільська область – 607 випадків (58 одужали);

Харківська область – 147 випадків (15 одужали);

Херсонська область – 87 випадків (15 одужали);

Хмельницька область – 70 випадків (16 одужали);

Черкаська область – 257 випадків (55 одужали);

Чернівецька область – 1341 випадок (60 одужали);

Чернігівська область – 32 випадки (3 одужали).

Коронавірус підтвердили у 1 676 медиків в Україні. Усіх лікарів, які контактують із хворими на COVID-19, тестуватимуть кожних 5 днів.

У Збройних силах України зафіксували 58 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 18 вже одужали.

За кордоном від COVID-19 лікується 163 українці. 44 наших громадян одужали, 7 померли.

Головні новини про коронавірус в Україні

У лікарні міста Нетішина на Хмельниччині з діагнозом COVID-19 перебуває чоловік, який працює на місцевій АЕС. Річ у тім, що протягом декількох днів перед шпиталізацією він працював на АЕС. Усіх робітників станції, з яким він контактував, відправили на ізоляцію.

Спалах коронавірусної інфекції виявили у Маріуполі. 20 нових випадків були виявлені з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус.

Ще один спалах спостерегли у психіатричній лікарні на Харківщині: там захворіли 11 пацієнтів.

Бойовики так званої "ДНР" відзначилися черговим фейком щодо України. Цього разу вони вигадали, що коронавірус створили у лабораторії в Україні.

Тим часом закрити на карантин довелося лікарню з людьми в Красногвардійському районі Криму. Її перевели в режим обсерватора, оскільки у медзакладі виявили хворого на коронавірус ліфтера.

А на Буковині карантин завадив прекрасному. Традиційні тюльпанові поля не відкриють для відвідувачів, усі квіти зривають і просто викидають. Для чого – дізнайтеся у матеріалі.

Новини про коронавірус у світі за 26 квітня

Загалом у світі підтверджено 2 911 209 випадків COVID-19. 203 412 людей померли від коронавірусу, 825 886 – одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США (939 249),

Іспанія (223 759),

Італія (195 351),

Франція (161 644)

Німеччина (156 513).

У китайському місті Ухань, де зародився коронавірус, з лікарень виписали всіх пацієнтів із COVID-19. Як пояснили чиновники з тамтешнього міністерства охорони здоров'я, такого результату змогли досягти завдяки наполегливим зусиллям лікарів.

Тим часом у Росії ситуація стає гіршою з кожним днем. Там офіційно підтвердили 80 тисяч 949 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. Лише за останню добу в країні підтвердили 6 тисяч 361 випадок.

Уряд Італії заявив, що вже у травні можуть відновити роботу відомі музеї та археологічні пам'ятники. Мовиться, зокрема, про Колізей та Помпеї.

У німецькій столиці понад тисяча людей вийшли на протести через карантин, введений у країні для запобігання поширення коронавірусної інфекції. Деяких демонстрантів поліції довелося затримати.