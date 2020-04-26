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      Новини про коронавірус 26 квітня: в Ухані виписали всіх пацієнтів, бунт у Чернівецькому СІЗО

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      Коронавірус Україна 26 квітня 2020 – новини Україна та світ
      Новини про коронавірус в Україні та світі 26 квітня / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 квітня. У китайському місті Ухань, де зародився злощасний новий вид коронавірусу, виписали усіх пацієнтів з лікарень. У Чернівецькому СІЗО в'язні влаштували бунт через арештанта з COVID-19, а у Берліні проти карантину на мітинг вийшли понад тисячу німців.

      Новини про коронавірус в Україні 26 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      В Україні підтвердили 8 617 випадків COVID-19 (з них 492 за останню добу). 209 людей померли від коронавірусу: 108 чоловіків та 101 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 840 осіб одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область –  388 випадків (64 одужали);
      • Волинська область – 241 випадок (48 одужали);
      • Дніпропетровська область – 292 випадки (13 одужали);
      • Донецька область – 29 випадків (10 одужали);
      • Житомирська область – 348 випадків (10 одужали);
      • Закарпатська область – 329 випадків (30 одужали);
      • Запорізька область – 182 випадки (39 одужали);
      • Івано-Франківська область – 731 випадок (65 одужали);
      • м. Київ – 1 188 випадків (60 одужали);
      • Київська область – 542 випадки (49 одужали);
      • Кіровоградська область – 323 випадки (54 одужали);
      • Львівська область – 348 випадків (56 одужали);
      • Луганська область – 29 випадків (3 одужали);
      • Миколаївська область – 111 випадків;
      • Одеська область – 220 випадків (9 одужали);
      • Полтавська область – 172 випадки (14 одужали);
      • Рівненська область – 508 випадків (46 одужали);
      • Сумська область – 95 випадків (48 одужали);
      • Тернопільська область – 607 випадків (58 одужали);
      • Харківська область – 147 випадків (15 одужали);
      • Херсонська область – 87 випадків (15 одужали);
      • Хмельницька область – 70 випадків (16 одужали);
      • Черкаська область – 257 випадків (55 одужали);
      • Чернівецька область – 1341 випадок (60 одужали);
      • Чернігівська область – 32 випадки (3 одужали).

      Коронавірус підтвердили у 1 676 медиків в Україні. Усіх лікарів, які контактують із хворими на COVID-19, тестуватимуть кожних 5 днів.

      У Збройних силах України зафіксували 58 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 18 вже одужали.

      За кордоном від COVID-19 лікується 163 українці. 44 наших громадян одужали, 7 померли.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • У лікарні міста Нетішина на Хмельниччині з діагнозом COVID-19 перебуває чоловік, який працює на місцевій АЕС. Річ у тім, що протягом декількох днів перед шпиталізацією він працював на АЕС. Усіх робітників станції, з яким він контактував, відправили на ізоляцію.
      • Спалах коронавірусної інфекції виявили у Маріуполі. 20 нових випадків були виявлені з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус.
      • Тим часом закрити на карантин довелося лікарню з людьми в Красногвардійському районі Криму. Її перевели в режим обсерватора, оскільки у медзакладі виявили хворого на коронавірус ліфтера.
      • А на Буковині карантин завадив прекрасному. Традиційні тюльпанові поля не відкриють для відвідувачів, усі квіти зривають і просто викидають. Для чого – дізнайтеся у матеріалі.

      Новини про коронавірус у світі за 26 квітня

      Загалом у світі підтверджено 2 911 209 випадків COVID-19. 203 412 людей померли від коронавірусу, 825 886 – одужали.

      Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

      • США (939 249),
      • Іспанія (223 759),
      • Італія (195 351),
      • Франція (161 644)
      • Німеччина (156 513).
      • У китайському місті Ухань, де зародився коронавірус, з лікарень виписали всіх пацієнтів із COVID-19. Як пояснили чиновники з тамтешнього міністерства охорони здоров'я, такого результату змогли досягти завдяки наполегливим зусиллям лікарів.
      • Тим часом у Росії ситуація стає гіршою з кожним днем. Там офіційно підтвердили 80 тисяч 949 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. Лише за останню добу в країні підтвердили 6 тисяч 361 випадок.

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 СІЗО Новини Чернівців Людмила Денісова Коронавірус в Україні Здоров'я
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