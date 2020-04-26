Кисилеву и не снилось: боевики "ДНР" заявили, что коронавирус придумали в Украине – видео

Боевики так называемой "ДНР " отличились очередным фейком в отношении Украины. На этот раз их сообщение касается коронавирусной инфекции COVID-19 и отличается большой сказочностью.

Очередную басенку, касающуюся коронавируса и Украины обнародовал так называемый официальный представитель "народной милиции "ДНР" Дмитрий Астрахань. В частности, он заявил, что коронавирусную инфекцию COVID-19 могли разработать в Украине.

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По его данным, якобы в Украине действует 15 биологических лабораторий: в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве, Виннице, Тернополе, Львове и Ужгороде. Работой этих лабораторий, конечно, руководят прямо из Вашингтона. А это, на секундочку, аж более 8 тысяч километров расстояния по прямой. Хотя, оккупант-пропагандист утверждает, что ему эту информацию подтвердили в самом посольстве США в Украине.

Астрахань (не путать с российским городом) добавляет, что в 2009 году по результатам проверок, которые инициировал украинское правительство, в тех лабораториях выявили нарушения. И это якобы стало причиной утечки опасных штаммов инфекции. Интересно, в тот период Украиной руководил президент-беглец Янукович и его бравая команда, большинство из которой после Майдана сбежала.

Но на этом чушь от боевика не закончилась. Он добавляет, что в том же 2009 году в Тернополе зафиксировали вирус, что провоцирует геморрагическую пневмонию. И ее жертвами вроде бы стали 400 человек.

Кроме того, в январе 2016 года в Харькове 20 военных умерли от похожего на грипп вируса и более 20 человек госпитализировали. А за 2 месяца в Украине от этого вируса зафиксировали аж 364 смерти.

И это еще не все. По словам Астраханя, в 2017 году в Николаеве возникла вспышка гепатита А, а летом того же года аналогичное случилось в Запорожье и Одессе, а осенью – в Харькове.

Что принимал Дмитрий Астрахань, когда обнародовал вышесказанное, к сожалению остается загадкой. Хотя во время своего спича все время сохранял серьезное выражение лица.

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