Новости о коронавирусе 6 мая: скандал с надбавками врачам, COVID-19 поражает кишечник
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 мая. 300% надбавок всем врачам обещают выплатить до конца недели. В областях проведут расследование, куда делись деньги. Кернес хочет запустить метро 12 мая, несмотря на запрет правительства. В США убили ведущего китайского ученого, который изучал COVID-19. Коронавирус проникает в клетки кишечника и там размножается.
Новости про коронавирус в Украине 6 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 13 184 случая COVID-19 (из них 487 за последние сутки). 327 человек умерли от коронавируса. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 2 097 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.
- Коронавирус подтвердили у 2 551 медика в Украине.
- В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 30 человек; двое военных, к сожалению, умерли; 49 уже выздоровели.
- Оккупационная власть отчитывается о 160 случаях COVID-19 в Крыму и 98 – в Севастополе. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных значительно больше.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 472 случая;
- Волынская область – 359 случаев;
- Днепропетровская область – 568 случаев;
- Донецкая область – 85 случаев;
- Житомирская область – 456 случаев;
- Закарпатская область – 572 случая;
- Запорожская область – 298 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1037 случаев;
- Кировоградская область – 402 случая;
- Город Киев – 1651 случай;
- Киевская область – 891 случай;
- Львовская область – 553 случая;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 165 случаев;
- Одесская область – 505 случаев;
- Полтавская область – 232 случая;
- Ровенская область – 787 случаев;
- Сумская область – 130 случаев;
- Тернопольская область – 935 случаев;
- Харьковская область-403 случая;
- Херсонская область-143 случая;
- Хмельницкая область – 134 случая;
- Черновицкая область – 1985 случаев;
- Черкасская область – 314 случаев;
- Черниговская область – 65 случаев.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Кабмин 6 мая опубликует окончательный список учреждений и предприятий, которые смогут открыться с 11 мая. Обнародуют также четкие требования к их работе в условиях карантина.
- Поскольку с 11 мая заработает ряд заведений, большому количеству людей нужно будет добираться на работу. Правительство призвало местные власти увеличить количество единиц транспорта, чтобы минимизировать контакты людей. До 22 мая транспорт будет доступен только ограниченным категориям людей, которые добираются на работу.
- Кернес заявил, что планирует восстановить работу метро в Харькове с 12 мая, несмотря на запрет Кабмина.
- Международное авиасообщение летом не возобновится, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- В Украине введут "паспорта здоровья", если они появятся в мире и их рекомендует ВОЗ. Пока что ни в одной стране мира такого не ввели. Что это такое и как COVID-паспорт может изменить нашу жизнь – читайте в материале 24 канала.
- Под Кабмином снова были протесты. Люди, которые называют себя предпринимателями, перекрыли дорогу в правительственном квартале, требуя отменить карантин. Несмотря на то, что правительство уже приняло решение смягчить ограничения для бизнеса с 11 мая.
- Школы в Украине откроются с 1 сентября, в новый учебный год, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В Украину прибыл самолет "Мрия" с 111 тоннами гуманитарного груза из Китая. Защитные костюмы и оборудование для украинских медиков закупила государственная группа компаний "Нафтогаз".
- Глава Минздрава Максим Степанов уверяет, что все врачи, которые борются с COVID-19, получат 300% оклада до 8 мая. По его словам, деньги вроде уже перечислили, однако их неправильно распределили на местах. На заседании правительства премьер Денис Шмигаль заявил, что денег перечислено больше, чем была потребность, а в результате в некоторых больницах выплатили мизерные суммы. Поэтому в областных департаментах здравоохранения проведут служебные расследования. Зеленский пригрозил главам ОГА потерей зарплат или должностей, если обнаружат нарушения.
- Новая вспышка коронавирус в Киево-Печерской лавре: за сутки 17 новых случаев.
- Критическая ситуация в Черновцах и области. В городе не хватает врачей и мест для пациентов, область согласилась принимать пациентов из Черновцов, но запас койко-мест там тоже небольшой. В Черновцы приглашают специалистов из других регионов из-за нехватки медиков.
- Антимонопольный комитет начал расследование против "Эпицентра" и "Новой линии" за работу во время карантина.
- Кабмин возобновил грузовое сообщение через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской порт".
- В Украине начали сбор крови для разработки лекарств против коронавируса. В Черкассах девушка, которая переболела коронавирусом, стала донором плазмы.
Обращение Зеленского 6 мая о коронавирус: смотрите видео
Актуально Как парикмахерские, магазины и рестораны будут работать с 11 мая: список ограничений
Новости коронавирус в мире за 6 мая
Главное про коронавирус в мире
- В мире подтверждено 3 778 012 случаев COVID-19. 261 243 человека умерли от коронавируса, 1 275 321 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 244 302;
- Испания – 253 682;
- Италия – 214 457;
- Великобритания – 201 101;
- Франция – 170 551.
- В США убили китайского ученого Бин Лиу, который занимался исследованиями COVID-19. СМИ пишут, что он был на пороге "сверхважного открытиея". Кстати, Трамп уже не так оптимистичен в отношении вакцины против коронавируса – он уже не обещает, что ее разработают до конца года.
- В китайской провинции Хубэй, которая была эпицентром вспышки COVID-19 в Китае, открылись школы. Ученики впервые за 3 месяца сели за парты.
- Во Франции продлили чрезвычайную ситуацию до 10 июля. В стране ввели дополнительные ограничения – тем, кто приедет во Францию, придется изолироваться. В то же время с 11 мая можно будет свободно передвигаться по территории Франции. Со следующей недели откроются библиотеки, небольшие магазины, начальные школы, детсады.
- В Испании резко возросла смертность от коронавируса: за последние сутки 244 летальных случая – это наибольшее количество за 4 дня. Как в Испании выходят с карантина – узнайте от местной жительницы.
- Выборы в Польше 10 мая не удастся провести по почте. Сенат отклонил такую идею. Кстати, в стране с 4 мая уже открыли ТРЦ и гостиницы.
- Бешеными темпами растет количество больных COVID-19 в России – более 10 000 случаев за последние сутки. Страна стала седьмой в мире по количеству инфицированных. Больше о том, как коронавирус влияет на режим Путина и жизнь россиян – в нашей статье. Коронавирусом болеют российские чиновники: раньше COVID-19 подцепили премьер-министр России Михаил Мишустин, министр строительства Владимир Якушев, а теперь диагноз подтвердился и у главы Минкульта России Ольги Любимовой.
- Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроют внутренние границы. Их граждане смогут путешествовать в пределах этих трех стран.
- Турецкие пляжи и отели летом будут работать с рядом ограничений. Они могут быть заполнены только на 60%. Не будут работать спа-центры, фитнес-залы, кофе-машины и автоматы с напитками.
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- Китайские ученые создали новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Это поможет легко и дешево ускорить проверку вакцин.
- Ученые обнаружили маркер, который может предупредить о критическом состоянии при COVID-19. Ввисокий уровень в крови белка suPAR может быть индикатором развития осложнений.
- Ученые из Великобритании и Франции установили: SARS-CoV-2 в мире начал распространяться с конца 2019 года. Раньше он не существовал.
- Коронавирус поражает еще одну систему организма, заявили нидерландские ученые. Вирус может проникать в клетки кишечника и размножаться там. Это объясняет тошноту и диарею, на которые жалуются около трети больных COVID-19.
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