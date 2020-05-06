Новости о коронавирусе 6 мая: скандал с надбавками врачам, COVID-19 поражает кишечник

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 мая. 300% надбавок всем врачам обещают выплатить до конца недели. В областях проведут расследование, куда делись деньги. Кернес хочет запустить метро 12 мая, несмотря на запрет правительства. В США убили ведущего китайского ученого, который изучал COVID-19. Коронавирус проникает в клетки кишечника и там размножается.