Новини про коронавірус 6 травня: скандал з надбавками лікарям, COVID-19 вражає кишківник
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 травня. 300% надбавок усім лікарям обіцяють виплатити до кінця тижня. В областях проведуть розслідування, куди ділися гроші. Кернес хоче запустити метро 12 травня попри заборону уряду. У США вбили провідного китайського вченого, який вивчав COVID-19. Коронавірус проникає у клітини кишківника і там розмножується.
Новини про коронавірус в Україні 6 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 13 184 випадки COVID-19 (з них 487 за останню добу). 327 людей померло від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 2 097 пацієнтів одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.
- Коронавірус підтвердили у 2 551 медика в Україні.
- У Збройних силах України коронавірусом хворіють 30 людей; двоє військових, на жаль, померли; 49 вже одужали.
- Окупаційна влада звітує про 160 випадків COVID-19 в Криму і 98 – у Севастополі. Правозахисники кажуть, що цифри, озвучені окупантами, не відповідають дійсності, кількість хворих значно більша.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область – 472 випадки;
- Волинська область – 359 випадків;
- Дніпропетровська область – 568 випадків;
- Донецька область – 85 випадків;
- Житомирська область – 456 випадків;
- Закарпатська область – 572 випадки;
- Запорізька область – 298 випадків;
- Івано-Франківська область – 1037 випадків;
- Кіровоградська область – 402 випадки;
- Місто Київ – 1651 випадок;
- Київська область – 891 випадок;
- Львівська область – 553 випадки;
- Луганська область – 42 випадки;
- Миколаївська область – 165 випадків;
- Одеська область – 505 випадків;
- Полтавська область – 232 випадки;
- Рівненська область – 787 випадків;
- Сумська область – 130 випадків;
- Тернопільська область – 935 випадків;
- Харківська область – 403 випадки;
- Херсонська область – 143 випадки;
- Хмельницька область – 134 випадки;
- Чернівецька область – 1985 випадків;
- Черкаська область – 314 випадків;
- Чернігівська область – 65 випадків.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Кабмін 6 травня опублікує остаточний список установ і підприємств, які зможуть відкритися з 11 травня. Оприлюднять також чіткі вимоги для їхньої роботи в умовах карантину.
- Оскільки з 11 травня запрацює низка закладів, великій кількості людей треба буде добиратися на роботу. Уряд закликав місцеву владу збільшити кількість одиниць транспорту, щоб мінімізувати контакти людей. До 22 травня транспорт буде доступний лише обмеженим категоріям людей, які добираються на роботу.
- Кернес заявив, що планує відновити роботу метро в Харкові з 12 травня, незважаючи на заборону Кабміну.
- Міжнародне авіасполучення влітку не поновиться, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
- В Україні введуть "паспорти здоров'я", якщо вони з'являться у світі і їх рекомендує ВООЗ. Поки що в жодній країні світу такого не запровадили. Що це таке і як COVID-паспорт може змінити наше життя – читайте у матеріалі 24 каналу.
- Під Кабміном знову були протести. Люди, які називають себе підприємцями, перекрили дорогу в урядовому кварталі, вимагаючи скасувати карантин. Незважаючи на те, що уряд уже прийняв рішення пом'якшити обмеження для бізнесу з 11 травня.
- Школи в Україні відкриються аж з 1 вересня, в новий навчальний рік, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- В Україну прибув літак "Мрія" зі 111 тоннами гуманітарного вантажу з Китаю. Захисні костюми та обладнання для українських медиків закупила державна група компаній "Нафтогаз".
- Голова МОЗ Максим Степанов запевняє, що всі лікарі, які борються з COVID-19 отримають 300% окладу до 8 травня. За його словами, гроші начебто вже перерахували, проте їх неправильно розподілили на місцях. На засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль заявив, що грошей перераховано більше, ніж була потреба, а в результаті в деяких лікарнях виплатили мізерні суми. Тож в обласних департаментах охорони здоров'я проведуть службові розслідування. Зеленський пригрозив головам ОДА втратою зарплат або й посад, якщо виявлять порушення.
- Новий спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі: за добу 17 нових випадків.
- Критична ситуація в Чернівцях та області. У місті не вистачає лікарів та місць для пацієнтів, область погодилась приймати пацієнтів із Чернівців, але запас ліжко-місць там теж невеликий. До Чернівців запрошують факцівців з інших регіонівчерез брак медиків.
- Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти "Епіцентру" та "Нової лінії" через роботу під час карантину.
- Кабмін відновив вантажне сполучення через пункти пропуску "Рава-Руська" і "Скадовський морський порт".
- В Україні почали збір крові для розробки ліків проти коронавірусу. У Черкасах дівчина, яка перехворіла на коронавірус, стала доноркою плазми.
Звернення Зеленського 6 травня про коронавірус: дивіться відео
Актуально Як перукарні, магазини та ресторани працюватимуть з 11 травня: список обмежень
Новини про коронавірус у світі за 6 травня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 3 778 012 випадків COVID-19. 261 243 людини померли від коронавірусу, 1 275 321 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 244 302;
- Іспанія – 253 682;
- Італія – 214 457;
- Велика Британія – 201 101;
- Франція – 170 551.
- У США вбили китайського науковця Бін Ліу, який займався дослідженнями COVID-19. ЗМІ пишіть, що він був на порозі "найваждивішого відкриття". До речі, Трамп вже не такий оптимістичний щодо вакцини проти коронавірусу – він вже не обіцяє, що її розроблять до кінця року.
- У китайській провінції Хубей, яка була епіцентром спалаху COVID-19 у Китаї, відкрилися школи. Учні вперше за 3 місяці сіли за парти.
- Великобританія стала першою країною в Європі, де зафіксували понад 30 000 смертей від коронавірусу.
- У Франції продовжили надзвичайну ситуацію до 10 липня. У країні ввели додаткові обмеження – тим, хто приїде до Франції, доведеться ізолюватись. Водночас з 11 травня можна буде вільно пересуватися територією Франції. З наступного тижня відкриються бібліотеки, невеликі магазини, початкові школи, дитсадки.
- В Іспанії різко зросла смертність від коронавірусу: за останню добу 244 летальні випадки – це найбільша кількість за 4 дні. Як в Іспанії виходять з карантину – дізнайтеся від місцевої жительки.
- Вибори в Польщі 10 травня не вдасться провести поштою. Сенат відхилив таку ідею. До речі, в країні з 4 травня вже відкрили ТРЦ і готелі.
- Шаленими темпами росте кількість хворих COVID-19 у Росії – понад 10 000 випадків за останню добу. Країна стала сьомою у світі за кількістю інфікованих. Більше про те, як коронавірус впливає на режим Путіна і життя росіян – у нашій статті. Коронавірусом хворіють російські урядовці: раніше COVID-19 підчепили прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, міністр будівництва Володимир Якушев, а тепер діагноз підтвердився і в голови Мінкульту Росії Ольги Любимової.
- Литва, Латвія та Естонія з 15 травня відкриють внутрішні кордони. Їхні громадяни зможуть подорожувати у межах цих трьох країн.
- Турецькі пляжі та готелі влітку працюватимуть з низкою обмежень. Вони можуть бути заповнені лише на 60%. Не працюватимуть спа-центри, фітнес-зали, кава-машини та автомати з напоями.
До теми Як дезінфікувати респіратор: науковці назвали найефективніший спосіб
Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- Китайські науковці створили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2. Це допоможе легко і дешево прискорити перевірку вакцин.
- Вчені виявили маркер, який може попередити про критичний стан при COVID-19. Ввисокий рівень у крові білка suPAR може бути індикатором розвитку ускладнень.
- Вчені з Великобританії та Франції встановили SARS-CoV-2 у світі він почав поширюватися з кінця 2019 року. Раніше він не існував.
- Коронавірус вражає ще одну систему організму, заявили нідерландські вчені. Вірус може проникати у клітини кишківника і розмножуватися там. Це пояснює нудоту і діарею, на які скаржаться близько третини хворих на COVID-19.