Новини про коронавірус 6 травня: скандал з надбавками лікарям, COVID-19 вражає кишківник

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 травня. 300% надбавок усім лікарям обіцяють виплатити до кінця тижня. В областях проведуть розслідування, куди ділися гроші. Кернес хоче запустити метро 12 травня попри заборону уряду. У США вбили провідного китайського вченого, який вивчав COVID-19. Коронавірус проникає у клітини кишківника і там розмножується.