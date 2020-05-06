В провинций Хубэй, которая была эпицентром вспышки COVID-19 в Китае, открылись школы: фото

В китайской провинции Хубэй в первый раз за 3 месяца карантина ученики пошли в школу. Сейчас вернуться в учебные заведения позволили только старшеклассникам, которые летом должны сдавать экзамены.

Выпускники должны сдать экзамен гаокао – Всекитайский экзамен, сдача которого является необходимым условием для поступления в вузы. Обучение они начали уже с 6 мая. Об этом сообщает CBS News.

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Перед возвращением в школу все ученики и работники должны были сдать анализы на COVID-19. Также власти перед возобновлением учебы распорядились обеспечить меры безопасности в учебных заведениях. Все помещения полностью продезинфицировали по несколько раз.

Там увеличили расстояние между партами, а в школьных столовых и классах установили раздельные панели для уменьшения контактов между учащимися.



Обновленные парты в одной из школ провинции Хубэй / Фото CBS News

Перед началом занятий ученикам и школьному персоналу ежедневно будут проводить температурный скрининг. Тех, у кого обнаружат высокую температуру, не будут пускать в школу.



Температурный скрининг в школах Хубэя / Фото CBS News

Также все старшеклассники и работники учебных заведений должны носить маски. Пока неизвестно, когда на обучение смогут вернуться ученики младшей и средней школы.

Справка. Эпицентром распространения COVID-19 стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. За прошедшие сутки в Китае зафиксировали только 2 новых случая заражения коронавирусом. Общее же количество инфицированных с начала пандемии составило более 82 тысяч. Из них более 90% выздоровели.