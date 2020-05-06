18:07
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      В провинций Хубэй, которая была эпицентром вспышки COVID-19 в Китае, открылись школы: фото

      - Читати новину українською
      В провинции Хубэй возобновили учебу в школах
      В провинции Хубэй возобновили учебу в школах / hindustantimes.com/

      В китайской провинции Хубэй в первый раз за 3 месяца карантина ученики пошли в школу. Сейчас вернуться в учебные заведения позволили только старшеклассникам, которые летом должны сдавать экзамены.

      Выпускники должны сдать экзамен гаокао – Всекитайский экзамен, сдача которого является необходимым условием для поступления в вузы. Обучение они начали уже с 6 мая. Об этом сообщает CBS News.

      Читайте также Китайцы начали активно путешествовать: какую прибыль получила страна

      Перед возвращением в школу все ученики и работники должны были сдать анализы на COVID-19. Также власти перед возобновлением учебы распорядились обеспечить меры безопасности в учебных заведениях. Все помещения полностью продезинфицировали по несколько раз.

      Там увеличили расстояние между партами, а в школьных столовых и классах установили раздельные панели для уменьшения контактов между учащимися.

      Хубей школа карантин коронавірус Китай
      Обновленные парты в одной из школ провинции Хубэй / Фото CBS News

      Перед началом занятий ученикам и школьному персоналу ежедневно будут проводить температурный скрининг. Тех, у кого обнаружат высокую температуру, не будут пускать в школу.

      коронавірус школи Китай карантин освіта
      Температурный скрининг в школах Хубэя / Фото CBS News

      Также все старшеклассники и работники учебных заведений должны носить маски. Пока неизвестно, когда на обучение смогут вернуться ученики младшей и средней школы.

      Справка. Эпицентром распространения COVID-19 стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. За прошедшие сутки в Китае зафиксировали только 2 новых случая заражения коронавирусом. Общее же количество инфицированных с начала пандемии составило более 82 тысяч. Из них более 90% выздоровели.

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Коронавирус COVID-19 Школа Учеба Китай
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Как Минздрав хочет "исправить" реформу?
      сегодня , 17:05 Как Минздрав хочет "исправить" реформу?
      Павло Ковтонюк
      Чуда не произошло: что происходит с COVID-19 в Беларуси и Швеции
      сегодня , 08:40 Чуда не произошло: что происходит с COVID-19 в Беларуси и Швеции
      Андрій Ілларіонов
      Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо
      сегодня , 11:30 Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо