Новости про коронавирус 8 мая: антирекорд на Львовщине, лето не убьет COVID-19
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 мая. На Львовщине зафиксировали наибольшее количество новых случаев с начала пандемии. Львов с 11 мая ослабит карантин лишь частично. В США проводят "коронавирусные вечеринки". Трампа будут тестировать каждый день. Новое исследование свидетельствует о том, что высокая температура летом не поможет в борьбе с COVID-19.
Новости про коронавирус в Украине 8 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 14 195 случаев COVID-19 (из них 504 за последние сутки). 361 человек умер от коронавируса. 2 706 пациентов выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава. За последние сутки в Украине зафиксировали наибольшее количество смертей с начала пандемии – 21. Но следует заметить, что не все смертельные случаи произошли в один день, просто только сейчас поступили результаты анализов.
- Коронавирус подтвердили у 2 758 медиков в Украине.
- В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 22 человека. Двое военных, к сожалению, умерли. 52 уже выздоровели.
- В мире лечатся от коронавируса 146 украинцев в 11 странах. 62 лицам удалось выздороветь. К сожалению, 8 человек уже умерли.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 514 случаев;
- Волынская область – 424 случая;
- Днепропетровская область – 652 случая;
- Донецкая область – 91 случай;
- Житомирская область – 480 случаев;
- Закарпатская область – 644 случая;
- Запорожская область – 312 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1078 случаев;
- Кировоградская область – 408 случаев;
- Киев – 1721 случай;
- Киевская область – 935 случаев;
- Львовская область – 660 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 179 случаев;
- Одесская область-583 случая;
- Полтавская область – 239 случаев;
- Ровненская область – 855 случаев;
- Сумская область – 147 случаев;
- Тернопольская область – 959 случаев;
- Харьковская область – 478 случаев;
- Херсонская область – 149 случаев;
- Хмельницкая область – 148 случаев;
- Черновицкая область – 2097 случаев;
- Черкасская область – 331 случай;
- Черниговская область – 69 случаев.
Обратите внимание Что откроется с 11 мая в Украине
Главные новости о коронавирусе в Украине
- На Львовщине антирекорд – 65 новых случаев за сутки. Из-за этого во Львове 11 мая откроют не все, что планировали ранее: закрытыми останутся магазины с одеждой и парикмахерские. Их судьбу решат на заседании штаба 12 мая. В то же время парки, скверы, летние площадки откроют: здесь полный список, что заработает в Львове. Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что пик еще впереди, поэтому расслабляться рано.
- В Киевской области с 11 мая откроют все объекты "под открытым небом" и магазины с непродовольственными товарами. Такая же ситуация в Киеве. Столичная мэрия опубликовала подробный список ограничений, которые будут продолжать действовать и после 11 мая.
- На Житомирщине на выходные 9-11 мая вводят дополнительные ограничения на передвижение в общественных местах.
- Детские сады могут заработать уже в мае. Соответствующее обращение к Кабмину готовят депутаты от "Слуги народа".
- Некоторые родители думают над тем, чтобы оставить детей в том же классе на следующий год. Не все дети успевают освоить школьную программу дистанционно, а родители также не всегда имеют время основательно заниматься с ними.
- Вступительную кампанию 2020 перенесли еще на месяц из-за пандемии коронавируса. Прием документов начнутся в середине августа.
- В Черновцах вместо покупки аппаратов ИВЛ оборудуют городскую лабораторию для анализа тестов на COVID-19, чтобы разгрузить областную. На это уйдет более 3 миллионов гривен.
- Результат ПЦР-теста в Украине нужно ждать 3 – 4 дня, заявил глава Минздрава Максим Степанов.
- Полиция расследует вспышку коронавируса в доме пожилых людей в селе Зазимье Киевской области. Заведение игнорировало карантин, там умерли три пенсионера из-за COVID-19.
- Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу уже в мае.
- В Украине коронавирусом заболел первый футболист – это игрок "Миная".
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Новости про коронавирус в мире за 8 мая
Главное про коронавирус в мире
- В мире подтверждено 3 975 868 случаев COVID-19. 273 894 человека умерли от коронавирус, 1 371 642 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 303 819;
- Испания – 260 117;
- Италия – 217 185;
- Великобритания – 211 364;
- Россия – 187 859.
- Дональда Трампа теперь будут проверять на COVID-19 ежедневно: заболел его помощник. Сам Трамп выдвинул новую теорию распространения коронавируса. По его мнению, Китай выпустил инфекцию в мир из-за "некомпетентности", и теперь они пытаются это скрыть.
- США первые в мире по количеству инфицированных, и по количеству смертей. Несмотря на это, в Вашингтоне проводят так называемые "коронавирусные вечеринки". Люди надеются заразиться и переболеть в легкой форме. Но это плохая идея, потому что никто не застрахован от тяжелого течения болезни. Кроме того, нет подтверждения, что у людей вырабатывается иммунитет после выздоровления. Тем временем более 20 миллионов американцев потеряли работу во время пандемии – это наибольшая безработица за 80 лет.
- Китай заявил, что допустит ВОЗ к расследованию в отношении источников происхождения COVID-19 лишь после окончания пандемии.
- В Польше возобновили движение поездов "Интерсити" – продают лишь 50% мест. С 4 мая стране открыли ТРЦ, и теперь до 18 мая новых послаблений не будет. Власти сначала хотят оценить последствия предыдущих смягчений.
- Норвегия планирует почти полностью отменить карантин до 15 июня. Более того, там предположили, что распространению коронавируса способствовало закрытие школ. Ведь во время обучения вроде бы легче контролировать, что делают подростки.
- Дания откроет парки развлечений и кинотеатры с 8 июня. Тогда же в стране позволят собираться группами до 30 – 50 человек. Ночные клубы, музыкальные площадки и спортзалы могут быть закрытыми вплоть до начала августа.
- В Германии бесплатно раздадут 2 600 литров пива, которое не смогли продать из-за коронавируса. Значительно лучшее решение, чем у французов – там непроданное пиво решили просто вылить.
- Латвия продлила чрезвычайную ситуацию до 9 июня.
- 13 мая Болгария отменяет чрезвычайное положение, восстанавливает туристические поездки внутри страны и открывает отели.
- В Беларуси уже 9 мая проведут парад ко Дню победы. При том, что на репетиции парада задержали больного коронавирусом! В стране уже более 21 000 инфицированных, но Лукашенко "не кажется"... кстати, выборы он тоже не собирается переносить, они запланированы на 9 августа.
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Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- Канадские ученые считают, что лето не заставит коронавирус исчезнуть. Связь между распространением коронавируса и температурой воздуха в той или иной стране слишком слабая.
- SARS-CoV-2 обнаружили в мужской сперме, сообщают китайские ученые. Однако в исследовании нет данных, передается ли коронавирус половым путем.
- Антитела вырабатываются почти у всех пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, говорят американские ученые. Но это не значит, что у людей есть иммунитет к болезни.
- По данным китайских ученых, среди людей, выздоровевших от COVID-19, тесты 5-15% могут вновь выявить коронавирус.