Новости про коронавирус 8 мая: антирекорд на Львовщине, лето не убьет COVID-19

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 мая. На Львовщине зафиксировали наибольшее количество новых случаев с начала пандемии. Львов с 11 мая ослабит карантин лишь частично. В США проводят "коронавирусные вечеринки". Трампа будут тестировать каждый день. Новое исследование свидетельствует о том, что высокая температура летом не поможет в борьбе с COVID-19.