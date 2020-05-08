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Новости про коронавирус 8 мая: антирекорд на Львовщине, лето не убьет COVID-19

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Коронавирус Украина, мир – статистика 8 мая 2020, новости
Новости коронавируса в Украине и мире 8 мая / unsplash.com

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 мая. На Львовщине зафиксировали наибольшее количество новых случаев с начала пандемии. Львов с 11 мая ослабит карантин лишь частично. В США проводят "коронавирусные вечеринки". Трампа будут тестировать каждый день. Новое исследование свидетельствует о том, что высокая температура летом не поможет в борьбе с COVID-19.

Новости про коронавирус в Украине 8 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

  • В Украине подтвердили 14 195 случаев COVID-19 (из них 504 за последние сутки). 361 человек умер от коронавируса. 2 706 пациентов выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава. За последние сутки в Украине зафиксировали наибольшее количество смертей с начала пандемии – 21. Но следует заметить, что не все смертельные случаи произошли в один день, просто только сейчас поступили результаты анализов.
  • Коронавирус подтвердили у 2 758 медиков в Украине.
  • В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 22 человека. Двое военных, к сожалению, умерли. 52 уже выздоровели.
  • В мире лечатся от коронавируса 146 украинцев в 11 странах. 62 лицам удалось выздороветь. К сожалению, 8 человек уже умерли.

Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

География распространения коронавируса в Украине:

  • Винницкая область – 514 случаев;
  • Волынская область – 424 случая;
  • Днепропетровская область – 652 случая;
  • Донецкая область – 91 случай;
  • Житомирская область – 480 случаев;
  • Закарпатская область – 644 случая;
  • Запорожская область – 312 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1078 случаев;
  • Кировоградская область – 408 случаев;
  • Киев – 1721 случай;
  • Киевская область – 935 случаев;
  • Львовская область – 660 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 179 случаев;
  • Одесская область-583 случая;
  • Полтавская область – 239 случаев;
  • Ровненская область – 855 случаев;
  • Сумская область – 147 случаев;
  • Тернопольская область – 959 случаев;
  • Харьковская область – 478 случаев;
  • Херсонская область – 149 случаев;
  • Хмельницкая область – 148 случаев;
  • Черновицкая область – 2097 случаев;
  • Черкасская область – 331 случай;
  • Черниговская область – 69 случаев.

Обратите внимание Что откроется с 11 мая в Украине

Главные новости о коронавирусе в Украине

  • На Житомирщине на выходные 9-11 мая вводят дополнительные ограничения на передвижение в общественных местах.
  • Детские сады могут заработать уже в мае. Соответствующее обращение к Кабмину готовят депутаты от "Слуги народа".
  • Некоторые родители думают над тем, чтобы оставить детей в том же классе на следующий год. Не все дети успевают освоить школьную программу дистанционно, а родители также не всегда имеют время основательно заниматься с ними.
  • В Черновцах вместо покупки аппаратов ИВЛ оборудуют городскую лабораторию для анализа тестов на COVID-19, чтобы разгрузить областную. На это уйдет более 3 миллионов гривен.
  • Полиция расследует вспышку коронавируса в доме пожилых людей в селе Зазимье Киевской области. Заведение игнорировало карантин, там умерли три пенсионера из-за COVID-19.
  • Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу уже в мае.

К теме В каких городах карантин после 11 мая будет более строгим, чем общий по Украине

Новости про коронавирус в мире за 8 мая

Главное про коронавирус в мире

  • В мире подтверждено 3 975 868 случаев COVID-19. 273 894 человека умерли от коронавирус, 1 371 642 – выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

  • США – 1 303 819;
  • Испания – 260 117;
  • Италия – 217 185;
  • Великобритания – 211 364;
  • Россия – 187 859.
  • США первые в мире по количеству инфицированных, и по количеству смертей. Несмотря на это, в Вашингтоне проводят так называемые "коронавирусные вечеринки". Люди надеются заразиться и переболеть в легкой форме. Но это плохая идея, потому что никто не застрахован от тяжелого течения болезни. Кроме того, нет подтверждения, что у людей вырабатывается иммунитет после выздоровления. Тем временем более 20 миллионов американцев потеряли работу во время пандемии – это наибольшая безработица за 80 лет.
  • В Польше возобновили движение поездов "Интерсити" – продают лишь 50% мест. С 4 мая стране открыли ТРЦ, и теперь до 18 мая новых послаблений не будет. Власти сначала хотят оценить последствия предыдущих смягчений.
  • Норвегия планирует почти полностью отменить карантин до 15 июня. Более того, там предположили, что распространению коронавируса способствовало закрытие школ. Ведь во время обучения вроде бы легче контролировать, что делают подростки.
  • Дания откроет парки развлечений и кинотеатры с 8 июня. Тогда же в стране позволят собираться группами до 30 – 50 человек. Ночные клубы, музыкальные площадки и спортзалы могут быть закрытыми вплоть до начала августа.
  • В Германии бесплатно раздадут 2 600 литров пива, которое не смогли продать из-за коронавируса. Значительно лучшее решение, чем у французов – там непроданное пиво решили просто вылить.
  • Латвия продлила чрезвычайную ситуацию до 9 июня.
  • 13 мая Болгария отменяет чрезвычайное положение, восстанавливает туристические поездки внутри страны и открывает отели.
  • В Беларуси уже 9 мая проведут парад ко Дню победы. При том, что на репетиции парада задержали больного коронавирусом! В стране уже более 21 000 инфицированных, но Лукашенко "не кажется"... кстати, выборы он тоже не собирается переносить, они запланированы на 9 августа.

Актуально Каждая новая вспышка пандемии будет приводить к закрытию границ, – Кулеба про Шенгенскую зону

Лекарства, вакцины, исследования коронавируса

  • Антитела вырабатываются почти у всех пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, говорят американские ученые. Но это не значит, что у людей есть иммунитет к болезни.

 

Автор: Соломія Ніколайчук
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье
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