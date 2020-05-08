Новини про коронавірус 8 травня: антирекорд на Львівщині, літо не вб'є COVID-19

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 травня. На Львівщині зафіксували найбільшу кількість нових випадків з початку пандемії. Тож Львів з 11 травня послабить карантин лише частково. У США проводять "коронавірусні вечірки". Трампа тестуватимуть на коронавірус кожного дня. Нове дослідження свідчить про те, що висока температура влітку не зарадить у боротьбі з COVID-19.