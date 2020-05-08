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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Новини про коронавірус 8 травня: антирекорд на Львівщині, літо не вб'є COVID-19

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Коронавірус Україна 8 травня 2020 – статистика Україна, світ
Новини про коронавірус в Україні та світі 8 травня / unsplash.com

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 травня. На Львівщині зафіксували найбільшу кількість нових випадків з початку пандемії. Тож Львів з 11 травня послабить карантин лише частково. У США проводять "коронавірусні вечірки". Трампа тестуватимуть на коронавірус кожного дня. Нове дослідження свідчить про те, що висока температура влітку не зарадить у боротьбі з COVID-19.

Новини про коронавірус в Україні 8 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

  • В Україні підтвердили 14 195 випадків COVID-19 (з них 504 за останню добу). 361 людина померла від коронавірусу. 2 706 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ. За останню добу в Україні зафіксували найбільшу кількість смертей з початку пандемії – 21. Але слід зауважити, що не всі смертельні випадки сталися в один день, просто лише зараз надійшли результати аналізів.
  • Коронавірус підтвердили у 2 758 медиків в Україні.
  • У Збройних силах України коронавірусом хворіють 22 людини. Двоє військових, на жаль, померли. 52 вже одужали.
  • У світі лікуються від коронавірусу 146 українців в 11 країнах. 62 особам вдалося одужати. На жаль, 8 людей уже померли.

Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

Географія поширення коронавірусу в Україні:

  • Вінницька область – 514 випадків;
  • Волинська область – 424 випадки;
  • Дніпропетровська область – 652 випадки;
  • Донецька область – 91 випадок;
  • Житомирська область – 480 випадків;
  • Закарпатська область – 644 випадки;
  • Запорізька область – 312 випадків;
  • Івано-Франківська область – 1078 випадків;
  • Кіровоградська область – 408 випадків;
  • Київ – 1721 випадок;
  • Київська область – 935 випадків;
  • Львівська область – 660 випадків;
  • Луганська область – 42 випадки;
  • Миколаївська область – 179 випадків;
  • Одеська область – 583 випадки;
  • Полтавська область – 239 випадків;
  • Рівненська область – 855 випадків;
  • Сумська область – 147 випадків;
  • Тернопільська область – 959 випадків;
  • Харківська область – 478 випадків;
  • Херсонська область – 149 випадків;
  • Хмельницька область – 148 випадків;
  • Чернівецька область – 2097 випадків;
  • Черкаська область – 331 випадок;
  • Чернігівська область – 69 випадків.

Зверніть увагу Що відкриється з 11 травня в Україні 

Головні новини про коронавірус в Україні

  • На Житомирщині на вихідні 9-11 травня вводять додаткові обмеження на пересування у громадських місцях.
  • Дитячі садки можуть запрацювати уже в травні. Відповідне звернення до Кабміну готують депутати від "Слуги народу".
  • Деякі батьки думають над тим, щоб залишити дітей у тому ж класі на наступни рік. Не всі діти встигають опанувати шкільну програму дистанційно, а батьки також не завжди мають час ґрунтовно займатися з ними.
  • Вступну кампанію 2020 перенесли ще на місяць через пандемію коронавірусу. Прийом документів розпоченться всередині серпня.
  • У Чернівцях замість купівлі апаратів ШВЛ обладнають міську лабораторію для аналізу тестів на COVID-19, щоб розвантажити обласну. На це піде понад 3 мільйони гривень.
  • Поліція розслідує спалах коронавірусу у будинку літніх людей у селі Зазим’я Київської області. Заклад ігнорував карантин, там померли три пенсіонери з COVID-19.
  • Чеська авіакомпанія Czech Airlines планує відновити рейси з Праги до Києва та Одеси вже у травні.

До теми У яких містах карантин після 11 травня буде більш суворим, ніж загальний по Україні

Новини про коронавірус у світі за 8 травня

Головне про коронавірус у світі

  • У світі підтверджено 3 975 868 випадків COVID-19. 273 894 людини померли від коронавірусу, 1 371 642 – одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

  • США – 1 303 819;
  • Іспанія – 260 117;
  • Італія – 217 185;
  • Велика Британія – 211 364;
  • Росія – 187 859.
  • США перші у світі і за кількістю інфікованих, і за кількістю смертей. Не зважаючи на це, у Вашингтоні проводять так звані "коронавірусні вечірки". Люди сподіваються заразитися і перехворіти в легкій формі. Але це погана ідея, бо ніхто не застрахований від важкого перебігу хвороби. Крім того, немає підтвердження, що в людей виробляється імунітет після одужання. Тим часом понад 20 мільйонів американців втратили роботу під час пандемії – це найбільше безробіття за 80 років.
  • Італія стала другою країною в Європі (після Великої Британії), де від коронавірусу померло понад 30 000 людей.
  • У Польщі відновили рух поїздів "Інтерсіті" – продають лише 50% місць. З 4 травня країні відкрили ТРЦ, і тепер до 18 травня нових послаблень не буде. Влада спершу хоче оцінити наслідки попередніх пом'якшень.
  • Норвегія планує майже повністю скасувати карантин до 15 червня. Більше того, там припустили, що поширенню коронавірусу сприяло закриття шкіл. Адже під час навчання начебто легше контролювати, що роблять підлітки.
  • Данія відкриє парки розваг і кінотеатри з 8 червня. Тоді ж у країні дозволять збиратися групами до 30 – 50 осіб. Нічні клуби, музичні майданчики і спортзали можуть бути закритими аж до початку серпня. 
  • У Німеччині безкоштовно роздадуть 2 600 літрів пива, яке не змогли продати через коронавірус. Значно краще рішення, ніж у французів – там непродане пиво вирішили просто вилити.
  • Латвія продовжила надзвичайну ситуацію до 9 червня.
  • 13 травня Болгарія скасовує надзвичайний стан, відновлює туристичні поїздки всередині країни і відкриває готелі.
  • У Білорусі вже 9 травня проведуть парад до Дня перемоги. При тому, що на репетиції параду затримали хворого коронавірусом! В країні вже понад 21 000 інфікованих, але Лукашенко "не здається"… До речі, вибори він теж не збирається переносити, вони заплановані на 9 серпня.

Актуально Кожен новий спалах пандемії буде приводити до закриття кордонів, – Кулеба про шенгенську зону

Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

  • SARS-CoV-2 виявили у чоловічій спермі, повідомляють китайські вчені. Однак в дослідженні нема даних, чи передається коронавірус статевим шляхом.
  • Антитіла виробляються майже у всіх пацієнтів, які перехворіли коронавірусом COVID-19, кажуть американські вчені. Але це не означає, що в людей є імунітет до хвороби.

 

Автор: Соломія Ніколайчук
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я
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