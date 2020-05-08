Новини про коронавірус 8 травня: антирекорд на Львівщині, літо не вб'є COVID-19
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 травня. На Львівщині зафіксували найбільшу кількість нових випадків з початку пандемії. Тож Львів з 11 травня послабить карантин лише частково. У США проводять "коронавірусні вечірки". Трампа тестуватимуть на коронавірус кожного дня. Нове дослідження свідчить про те, що висока температура влітку не зарадить у боротьбі з COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні 8 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 14 195 випадків COVID-19 (з них 504 за останню добу). 361 людина померла від коронавірусу. 2 706 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ. За останню добу в Україні зафіксували найбільшу кількість смертей з початку пандемії – 21. Але слід зауважити, що не всі смертельні випадки сталися в один день, просто лише зараз надійшли результати аналізів.
- Коронавірус підтвердили у 2 758 медиків в Україні.
- У Збройних силах України коронавірусом хворіють 22 людини. Двоє військових, на жаль, померли. 52 вже одужали.
- У світі лікуються від коронавірусу 146 українців в 11 країнах. 62 особам вдалося одужати. На жаль, 8 людей уже померли.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область – 514 випадків;
- Волинська область – 424 випадки;
- Дніпропетровська область – 652 випадки;
- Донецька область – 91 випадок;
- Житомирська область – 480 випадків;
- Закарпатська область – 644 випадки;
- Запорізька область – 312 випадків;
- Івано-Франківська область – 1078 випадків;
- Кіровоградська область – 408 випадків;
- Київ – 1721 випадок;
- Київська область – 935 випадків;
- Львівська область – 660 випадків;
- Луганська область – 42 випадки;
- Миколаївська область – 179 випадків;
- Одеська область – 583 випадки;
- Полтавська область – 239 випадків;
- Рівненська область – 855 випадків;
- Сумська область – 147 випадків;
- Тернопільська область – 959 випадків;
- Харківська область – 478 випадків;
- Херсонська область – 149 випадків;
- Хмельницька область – 148 випадків;
- Чернівецька область – 2097 випадків;
- Черкаська область – 331 випадок;
- Чернігівська область – 69 випадків.
Зверніть увагу Що відкриється з 11 травня в Україні
Головні новини про коронавірус в Україні
- На Львівщині антирекорд – 65 нових випадків за добу. Через це у Львові 11 травня відкриють не все, що планували раніше: закритими залишатимуться магазини з одягом і перукарні. Їхню долю вирішать на засіданні штабу 12 травня. Водночас парки, сквери, літні майданчики відкриють: тут повний список, що запрацює у Львові. Мер Львова Андрій Садовий каже, що пік ще попереду, тому розслаблятися рано.
- У Київській області з 11 травня відкриють усі об'єкти "просто неба" та магазини з непродовольчими товарами. Така ж ситуація у Києві. Столична мерія опублікувала детальний список обмежень, які продовжуватимуть діяти і після 11 травня.
- На Житомирщині на вихідні 9-11 травня вводять додаткові обмеження на пересування у громадських місцях.
- Дитячі садки можуть запрацювати уже в травні. Відповідне звернення до Кабміну готують депутати від "Слуги народу".
- Деякі батьки думають над тим, щоб залишити дітей у тому ж класі на наступни рік. Не всі діти встигають опанувати шкільну програму дистанційно, а батьки також не завжди мають час ґрунтовно займатися з ними.
- Вступну кампанію 2020 перенесли ще на місяць через пандемію коронавірусу. Прийом документів розпоченться всередині серпня.
- У Чернівцях замість купівлі апаратів ШВЛ обладнають міську лабораторію для аналізу тестів на COVID-19, щоб розвантажити обласну. На це піде понад 3 мільйони гривень.
- Результатів ПЛР-тесту в Україні потрібно чекати 3 – 4 дні, заявив голова МОЗ Максим Степанов.
- Поліція розслідує спалах коронавірусу у будинку літніх людей у селі Зазим’я Київської області. Заклад ігнорував карантин, там померли три пенсіонери з COVID-19.
- Чеська авіакомпанія Czech Airlines планує відновити рейси з Праги до Києва та Одеси вже у травні.
- В Україні коронавірусом захворів перший футболіст – це гравець "Минаю".
До теми У яких містах карантин після 11 травня буде більш суворим, ніж загальний по Україні
Новини про коронавірус у світі за 8 травня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 3 975 868 випадків COVID-19. 273 894 людини померли від коронавірусу, 1 371 642 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 303 819;
- Іспанія – 260 117;
- Італія – 217 185;
- Велика Британія – 211 364;
- Росія – 187 859.
- Дональда Трампа тепер перевірятимуть на COVID-19 щодня: захворів його помічник. Сам Трамп висунув нову теорію поширення коронавірусу. На його думку, Китай випустив інфекцію у світ через "некомпетентність", і тепер вони намагаються це приховати.
- США перші у світі і за кількістю інфікованих, і за кількістю смертей. Не зважаючи на це, у Вашингтоні проводять так звані "коронавірусні вечірки". Люди сподіваються заразитися і перехворіти в легкій формі. Але це погана ідея, бо ніхто не застрахований від важкого перебігу хвороби. Крім того, немає підтвердження, що в людей виробляється імунітет після одужання. Тим часом понад 20 мільйонів американців втратили роботу під час пандемії – це найбільше безробіття за 80 років.
- Китай заявив, що допустить ВООЗ до розслідування щодо джерел походження COVID-19 лише після закінчення пандемії.
- Італія стала другою країною в Європі (після Великої Британії), де від коронавірусу померло понад 30 000 людей.
- У Польщі відновили рух поїздів "Інтерсіті" – продають лише 50% місць. З 4 травня країні відкрили ТРЦ, і тепер до 18 травня нових послаблень не буде. Влада спершу хоче оцінити наслідки попередніх пом'якшень.
- Норвегія планує майже повністю скасувати карантин до 15 червня. Більше того, там припустили, що поширенню коронавірусу сприяло закриття шкіл. Адже під час навчання начебто легше контролювати, що роблять підлітки.
- Данія відкриє парки розваг і кінотеатри з 8 червня. Тоді ж у країні дозволять збиратися групами до 30 – 50 осіб. Нічні клуби, музичні майданчики і спортзали можуть бути закритими аж до початку серпня.
- У Німеччині безкоштовно роздадуть 2 600 літрів пива, яке не змогли продати через коронавірус. Значно краще рішення, ніж у французів – там непродане пиво вирішили просто вилити.
- Латвія продовжила надзвичайну ситуацію до 9 червня.
- 13 травня Болгарія скасовує надзвичайний стан, відновлює туристичні поїздки всередині країни і відкриває готелі.
- У Білорусі вже 9 травня проведуть парад до Дня перемоги. При тому, що на репетиції параду затримали хворого коронавірусом! В країні вже понад 21 000 інфікованих, але Лукашенко "не здається"… До речі, вибори він теж не збирається переносити, вони заплановані на 9 серпня.
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Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- Канадські вчені вважають, що літо не змусить коронавірус зникнути. Зв'язок між поширенням коронавірусу і температурою повітря в тій чи іншій країні занадто слабкий.
- SARS-CoV-2 виявили у чоловічій спермі, повідомляють китайські вчені. Однак в дослідженні нема даних, чи передається коронавірус статевим шляхом.
- Антитіла виробляються майже у всіх пацієнтів, які перехворіли коронавірусом COVID-19, кажуть американські вчені. Але це не означає, що в людей є імунітет до хвороби.
- За даними китайських вчених, серед людей, які одужали від COVID-19, тести 5-15% можуть знову виявити коронавірус.