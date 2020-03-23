Коронавирус уже нанес больший вред, чем глобальный кризис 2008 года, – ОЭСР

Убытки от пандемии коронавируса уже превысили убытки от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.

"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим или нулевой, или отрицательный рост во многих странах мира, включая наибольшие. Поэтому общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", – заявил в интервью BBC генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа.

К теме Фондовые рынки Азии и США обвалились на фоне обострения ситуации с коронавирусом

Он добавил, что неизвестно, сколько денег нужно на борьбу с безработицей, поэтому неизвестно, сколько людей потеряют работу.

"И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали", – считает сказал глава ОЭСР.

Заметим, что по прогнозу главы инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, в связи с карантином из-за коронавируса экономика Украины сократится на 4% ВВП по оптимистическому сценарию и на 9% по базовому. При условии, что ВВП сократится на 9%, курс доллара в Украине может достигнуть 35 гривен.

Что известно о финансовом кризисе 2008 года? Глобальный финансовый кризис 2008 года – глубокий финансовый кризис, худший кризис со времен Великой депрессии. Кризис ярко проявился в сентябре 2008 года во время банкротства, слияния или консервации нескольких крупных американских финансовых компаний. Начавшись с банкротства крупных финансовых учреждений в США, кризис быстро разросся до глобального. Это привело к банкротству нескольких европейских банков и падению различных биржевых индексов, значительному падению стоимости акций и товаров по всему миру.

Что известно про ОЭСР? Организация экономического сотрудничества и развития – международная организация, объединяющая 35 стран мира. Большинство из них являются странами с высоким доходом граждан и высоким индексом человеческого развития и рассматриваются как развитые. Организацию создали в 1960 году для координации экономической политики стран-членов ОЭСР и согласованию программы помощи развивающимся странам.