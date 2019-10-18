Кристин Лагард назначили главой Европейского центрального банка

Европейский совет назначил экс-руководительницу МВФ Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка на срок 8 лет без права назначения на второй срок.

С 1 ноября Лагард заменит на посту итальянца Марио Драги. Таким образом, ЕЦБ впервые возглавит женщина.

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Отметим, что кандидатуру Лагард лоббировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Что известно о Кристин Лагард?

Кристин Лагард – французская финансистка. Ранее работала в должности министра экономики, финансов и промышленности Франции. Возглавляла Международный валютный фонд с 2016 года.



Лагард входит в десятку самых влиятельных женщин мира. В частности, ей удалось восстановить репутацию Валютного фонда после затяжного финансового кризиса в Греции.

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