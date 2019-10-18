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      Кристин Лагард назначили главой Европейского центрального банка

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      Кристин Лагард станет первой женщиной на посту главы ЕЦБ
      Кристин Лагард станет первой женщиной на посту главы ЕЦБ / thetimes.co.uk

      Европейский совет назначил экс-руководительницу МВФ Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка на срок 8 лет без права назначения на второй срок.

      С 1 ноября Лагард заменит на посту итальянца Марио Драги. Таким образом, ЕЦБ впервые возглавит женщина.

      К теме: Избран новый глава МВФ: что о ней известно

      Отметим, что кандидатуру Лагард лоббировал президент Франции Эммануэль Макрон.

      Что известно о Кристин Лагард?
      Кристин Лагард – французская финансистка. Ранее работала в должности министра экономики, финансов и промышленности Франции. Возглавляла Международный валютный фонд с 2016 года.

      Лагард входит в десятку самых влиятельных женщин мира. В частности, ей удалось восстановить репутацию Валютного фонда после затяжного финансового кризиса в Греции.

      Топ-10 самых влиятельных женщин мира: кто они – женщины 2018 года, оказавшие наибольшее влияние на события в мире в течение года?

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Франции Банки Финансы Кристин Лагард Евросоюз МВФ
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