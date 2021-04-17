Патрульные в Кривом Роге остановили 49-летнего мужчину, который нарушил правила дорожного движения. Во время проверки документов, он предъявил фейковое водительское удостоверение.

Инцидент произошел в Долгинцевском районе Кривого Рога. Там патрульные остановили мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

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Мужчина показал фальшивое удостоверение водителя

Во время проверки документов, 49-летний мужчина предъявил ненастоящее водительское удостоверение.

Инспекторы проверили документ по информационно-поисковой базе Национальной полиции и обнаружили, что удостоверение с имеющейся серией и номером в базе данных отсутствует,

– говорят патрульные.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая сейчас занимается этим делом.

Какова ответственность за подделку водительских удостоверений

За подделку официальных документов предусмотрена ответственность. Это нарушение карается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Обратите внимание! Во Львове 15 апреля патрульные остановили машину, за рулем которой находился пьяный таксист. В начале марта 2021 года мужчину лишили водительского удостоверения. Находчивый таксист продолжил работать с удостоверением своего умершего отца.