Кто чаще посещает секс-шопы: интересная статистика

Несмотря на стереотипность еще с советских времен, в Украине секс-шопы довольно популярны. И осуществляют интимные покупки как мужчины, так и женщины.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал владелец украинской сети секс-шопов 69.Toys Иван Кришталь.

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"К нам люди не попадают случайно, а идут целенаправленно. Поэтому по крайней мере те, кто являются нашими клиентами, лояльно относятся к покупкам интимных товаров. Однако людей, которые посещают секс-шопы, могло бы быть и больше, если бы не определенная стереотипность еще с советских времен", – убежден он.

Так, если сравнивать в процентном соотношении, секс-шопы посещают 65% мужчин и 35% женщин преимущественно в возрасте от 25 до 35 лет. По трансгендерным людям статистики пока нет.

Аналитики относительно принадлежности людей к той или иной общности у нас нет, поскольку клиенты не часто идентифицируют себя. Но мы видим ссылки на наш магазин на специализированных форумах,

– отметил владелец секс-шопа.

В общем, по мнению Крышталя, уже через достаточно короткий промежуток времени секс-шопы станут такой же обыденностью и обычным явлением, как в Америке или Европе.

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