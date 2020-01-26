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      Депозиты, золото, недвижимость, ОВГЗ: куда выгоднее вкладывать деньги в 2020 году

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      Выгодные инвестиции / Коллаж 24 канала

      Деньги должны работать и приносить прибыль. Куда лучше инвестировать финансы в 2020 году, чтобы они не только не обесценились, но и приносили прибыль, – рассказывают экономисты и финансовые эксперты.

      Кардинальные изменения

      По мнению члена совета Нацбанка Виталия Шапрана, в этом году все будет развиваться по классическому сценарию. Для населения в первую очередь интересными будут банковские депозиты. Они обеспечивают сохранность средств через систему гарантирования вкладов и не имеют дополнительных трансакций.

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      Надеюсь, со временем решим вопрос по устранению налога на депозиты. А также гармонизации этого вида налогообложения вместе с другими фининструментами таким образом, чтобы по ним действовала одна ставка, возможно меньше чем сейчас по налогообложению доходов физических лиц,
      – отмечает Виталий Шапран.

      В то же время, НБУ заявляет о снижении учетной ставки. Это приведет к снижению ставок по депозитам. Если есть возможность положить деньги на депозит, это надо делать сейчас, с возможностью пополнения. В таком случае будет обеспечиваться более высокая ставка в течение одного года.

      інвестиції, депозти, куди вкласти гроші
      Хранение денег стоит доверить банку / Фото 24 канала

      Относительно тенденций на валютном рынке, то НБУ пока своими интервенциями удерживает или даже побуждает к росту валюты. Иными словами речь идет об ослаблении национальной валюты до ключевого показателя примерно 25 гривен за доллар.

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      Как отмечает директор Института социально-экономических трансформации Илья Несходовский, поскольку правительство заявило о проведении масштабной приватизации и запуске земельной реформы, это может означать приход определенных средств в Украину. Плюс внешне-экономический фактор, в частности существенное падение цены на газ, а также теплая зима, которая означает, что нам нужно будет меньше. Это значит – гривна будет укрепляться, вероятнее всего. Вложения в валюту пока не являются нецелесообразными.

      От облигаций до золота

      Вторым направлением инвестирования денег могут стать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Правда, этот инструмент не для очень широкого круга граждан. Сейчас физические лица купили облигаций примерно на 20 млрд гривен. Это немного от общего объема, но такой инструмент интересен для инвестиций. Поскольку периодически демонстрирует довольно неплохие процентные ставки, особенно на вторичном рынке. Правда, Виталий Шапран отмечает, когда мы рассматриваем ОВГЗ, есть определенное ограничение: инвестиции от 50 и даже 100 тысяч не будут рентабельными, поскольку есть расходы на хранителей. Это действительно инструмент интересный, но не все могут им пользоваться.

      Когда речь идет о значительных суммах, предлагается ОВГЗ, которые могут быть достаточно интересным инструментом инвестирования. Однако, недавно проведенные аукционы показывают тенденцию к снижению ставок по этим инструментам. Поэтому здесь в ближайшее время также может быть существенное снижение,
      – считает Илья Несходовский.

      Зато Виталий Шапран советует обратить внимание на облигации, которые выпускают корпоративные имитенты. Среди них есть и банки с иностранным капиталом. Эксперт предполагает, что этот рынок оживет в 2020 году. Правда, он не очень интересен в плане инвестирования для обычных людей из-за режима налогообложения, так же как и по доходам физлиц. Поэтому доходность будет ограничена определенной степенью, но есть интересные имитенты, которые и сейчас могут предложить доходность более 15% годовых. Они идут с дозированным риском.

      Подробнее об инвестициях в ценные бумаги, смотрите здесь:

      Что касается других капиталовложений, например инвестиций в недвижимость. В этом случае речь идет об определенных рисках, связанных с новостройками. Есть неопределенность по поводу того, насколько быстро завершится строительство. Тенденция на рынке недвижимости демонстрирует рост стоимости жилья.

      Если мы будем рассматривать вопрос инвестирования денег в бизнес, то стоит обратить внимание на разнообразные франшизы, которые сейчас предлагают.

      Инвестируя в свое дело, нужно иметь определенный предпринимательский талант, а также время, чтобы контролировать бизнес, чтобы он эффективно работал. В этом случае риски обычно больше, но и доходность может быть гораздо выше,
      – говорит Несходовский.

      Ценные бумаги. Здесь важно иметь опыт или вкладывать в достаточно известные компании, которые демонстрируют положительные тенденции.

      За последний год существенно подорожало золото, которое может быть достаточно эффективным инструментом для сохранения своих капиталовложений.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Деньги Статьи Публикации НБУ Золото
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