Кухонные полотенца – опасны для здоровья: ученые удивили исследованием

Ученые Университета Маврикия провели исследования и обнаружили, что многократное использование кухонных полотенец способствует росту патогенных микробов на них. В свою очередь, это может привести к пищевым отравлениям среди членов семьи.

Об этом пишет EurekAlert!.

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В ходе работы были исследованы 100 полотенец, которые использовались в течение месяца. Ученые собрали образцы бактерий, культивировали их и идентифицировали согласно стандартным биохимическим методам. Также они определили бактериальные нагрузки – количество микробов, присутствующих на анализируемой поверхности.

На 49% кухонных полотенец обнаружили рост бактерий, который напрямую зависел от количества детей и других членов семьи, проживающих в доме.

Среди патогенной микрофлоры ученые обнаружили колиморфные бактерии (36,7%), энтерококки (36,7%) и золотистый стафилококк (14,3%).

Колиморфные бактерии чаще всего встречались на влажных и многократных полотенцах. Их росту, а также появлению золотистого стафилококка способствовало употребление мясных продуктов в доме.

Именно эти потенциально патогенные микроорганизмы могут попадать в пищу и вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта.