В ВСУ назвали силы оккупантов, пытающихся наступать на Востоке
Купянско-Лиманское направление остается одним из самых горячих на фронте. Несмотря на поражение "большой" наступательной операции, россияне отчаянно пытаются атаковать украинские позиции.
Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Череватый – заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям. Раньше градус эскалации на этом направлении несколько снизился, но теперь снова повысился.
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"Вообще россияне намекали на огромную наступательную операцию, которая теперь сводится к атакам максимум батальона. Это далеко не то наступление, на которое они размахивались", – отметил Череватый.
Россияне продолжают атаковать Купянско-Лиманское направление: смотрите видео
Вероятно, враг стремится выйти на рубеж вдоль реки Оскол, чтобы выровнять линию обороны. Однако у него нет достаточно возможностей.
Какая ситуация на Купянско-Лиманском направлении
За последние сутки 31 июля состоялось 13 боестолкновений. Враг усиленно бьет всеми видами артиллерии – от минометов до реактивных систем залпового огня. Ударил 617 раз, совершил семь авианалетов.
Однако Силы обороны тоже не бездельничали. Во время отражения атак уничтожили 43 оккупанта и ранили 123. Кроме того, ликвидировали много вражеской техники.
Какие оккупанты воюют на этом направлении
Из профессиональных подразделений врага можно выделить разве что десантников и пехоту. Чтобы закрыть кадровые дыры, на фронт также отправляют:
- "Боевой армейский резерв страны" (БАРС);
- территориальные войска;
- разные ЧВК типа "Ветеран" и "Лига".
Однако перечисленные силы не имеют мотивации и боевого опыта, поэтому не представляют серьезной угрозы для украинских защитников.
Что происходит на фронте: последние новости
- Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории. Так, вечером 27 июля стало известно о возвращении под контроль Украины Старомайорского Донецкой области. Вместе с ним снова дома уже 10 населенных пунктов на Донетчине и Запорожье.
- Кроме того, защитники близки к оперативному окружению Клещеевки Донецкой области. Это село может стать ключом к освобождению Бахмута.
- Российские захватчики пытаются остановить Силы обороны. Для этого враг плотно минирует территории, а также укрепляется бетонными заграждениями даже в лесопосадках. Однако ему это не поможет.