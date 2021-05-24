"Чемпионство – наша главная цель во внутренних соревнованиях. Мы понимаем, что это лишь начало большого пути "Металлиста".

Эти слова Сергея Курченко датированы декабрем 2013 года, а уже следующей осенью "Металлиста" ждал громкий провал в Лиге Европы – 6 поражений в 6 матчах с командами калибра "Локерена" и "Легии". То, что болельщикам харьковского клуба могло присниться только в страшном сне, они увидели в реальности.

Тогда беглый экс-президент харьковского клуба не стеснялся громких слов, но болельщики всегда относились к его высказываниям скептически по одной простой причине – они всегда расходились с делами, которые выполнялись.

Ровно как и к словам на то время председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина, который уверял общественность в следующем: "Сергей Курченко, который сделал заявление о развитие команды на официальном сайте ФК "Металлист", изложил свое видение будущего "Металлиста", который наверняка сделает все из того, что он сказал, в том числе доведет до логического завершения приобретение стадиона "Металлист".

В результате и Курченко, и Добкин в глазах футбольной общественности Харькова являются убийцами большого футбола в городе. Отсутствие топовой команды и громких побед в еврокубках, разрушена инфраструктура и пустые трибуны на второразрядных соревнованиях – вот такое наследие, которое оставили Сергей Курченко вместе с его сторонником Михаилом Добкиным для харьковчан.