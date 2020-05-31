На следующей неделе не стоит ожидать существенных колебаний на рынке валют. Курс доллара к гривне останется на уровне текущих значений.

Доллар на межбанке может торговаться за неделю примерно по 26,8 гривны, а наличный доллар в банках – 26,8-27,1 гривны. Такие данные привел старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии "РБК-Украина".

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Он пояснил, что курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно: на межбанке снизился, на других сегментах – вырос.

Каким был рост курса американского доллара с 22 до 29 мая:

официальный курс доллара США вырос на 0,4%: с 26,77 до 26,87 гривны за доллар;

гривны за доллар; спрос/предложение доллара на межбанке снизились на 0,1%: с 26,86 – 26,90 до 26,83 – 26,86 гривны за доллар;

гривны за доллар; средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли на 0,4% – 0,2%: с 26,67 – 26,94 до 26,77 – 27,01 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

► Доллар

На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5 – 15 копеек.

Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

► Евро

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась.

Евро значительно подорожало, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала