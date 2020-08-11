Курс валют на 11 августа: гривна продолжает укрепляться, но медленно
На вторник, 11 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская национальная валюта продолжает укрепление.
По данным Нацбанка, во вторник один доллар будет стоить 27 гривен 60 копеек.
Интересно Стоит ли покупать доллар: прогноз курса валют на неделю
Это на 5 копеек ниже, чем в предыдущий банковский день – 10 августа. Таким образом доллар дешевеет уже целую неделю с тех пор, как 5 августа достиг своего месячного максимума – 27 гривен 82 копеек.
В то же время евро 11 августа будет стоить 32 гривны 47 копеек. Здесь падение валюты еще ощутимее – евро за сутки опустился сразу на 21 копейку.
Евро тоже начал свое укрепление еще с прошлой недели, когда едва не достиг отметки в 33 гривны. Это была самая высокая стоимость европейской валюты еще с сентября 2018 года.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар: 27,60 – 27,62 гривны;
- евро: 32,53 – 32,55 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар: 27,50 – 27,72 гривны;
- евро: 32,17 – 32,65 гривны.