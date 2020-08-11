На вторник, 11 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская национальная валюта продолжает укрепление.

По данным Нацбанка, во вторник один доллар будет стоить 27 гривен 60 копеек.

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Это на 5 копеек ниже, чем в предыдущий банковский день – 10 августа. Таким образом доллар дешевеет уже целую неделю с тех пор, как 5 августа достиг своего месячного максимума – 27 гривен 82 копеек.

В то же время евро 11 августа будет стоить 32 гривны 47 копеек. Здесь падение валюты еще ощутимее – евро за сутки опустился сразу на 21 копейку.

Евро тоже начал свое укрепление еще с прошлой недели, когда едва не достиг отметки в 33 гривны. Это была самая высокая стоимость европейской валюты еще с сентября 2018 года.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар : 27,60 – 27,62 гривны;

: 27,60 – 27,62 гривны; евро: 32,53 – 32,55 гривны.

Стоимость валюты в обменниках: