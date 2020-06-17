На среду, 17 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Если доллар упал в цене, то евро показал хоть и незначительный, но рост.

Официальный курс доллара и евро 17 июня

В среду, 17 июня, один доллар, по официальному курсу НБУ, будет стоить 26,74 гривны. Это на 10 копеек меньше, чем за день до этого, 16 июня.

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Зато незначительный рост зафиксирован у главной валюты Евросоюза. 17 июня официальный курс евро составит 30,24 гривны. Таким образом евро добавило еще три копейки в цене по сравнению с предыдущим банковским днем.

Какова стоимость валюты на межбанке Средние курсы валют на межбанке такие: доллар США – 26,80–26,82 гривны

евро – 30,20 – 30,22 гривны

Стоимость валюты в обменниках

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ:

доллар продают за 26,85 гривны, а покупают за 26,65 гривны;

за евро надо отдать 30,26 гривны, а продать валюту ЕС можно за 29,80 гривны.