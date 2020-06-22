На понедельник, 22 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта несколько укрепила свои позиции. Тогда как евро подешевело и стоит меньше 30 гривен.

По информации Национального банка, по состоянию на 22 июня доллар стоит 26 гривен 72 копейки. Это на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Тогда стоимость "вечнозеленого" составляла 26 гривен 76 копеек.

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Евро подешевело еще больше – на 6 копеек. Если 19 июня его стоимость составляла 30 гривен 5 копеек, то по состоянию на 22 июня евро стоит 29 гривен 99 копеек.

Стоимость валюты на межбанке

доллар: в пределах 26,71 – 26,73 гривны;

евро: в пределах 29,97 – 30,00 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продают за 26,62 гривны, а покупают по 26,83 гривны;

за евро надо отдать 29,67 гривны, а продать валюту ЕС можно за 30,08 гривны.

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Курс гривны во время кризиса: главное

Украинцы привыкли, что любой кризис как следствие приводит к большому падению курса национальной валюты. Все прошлые кризисы гривна падала, однако в 2020 году этого не произошло.

Это случилось в частности и потому, что украинцы увидели, что во время кризиса банковская система может быть надежной, а банки возвращают депозиты и порой даже снижают проценты.



Курс гривни по доллару по годам / инфографика 24 канала