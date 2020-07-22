Курс валют на 22 июля: гривня продолжает свой обвал
На среду, 22 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна еще больше обесценилась относительно главных западных валют.
По данным Национального банка, в среду стоимость американского доллара остановится на отметке 27 гривен 66 копеек.
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Это на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день – 21 июля. Всего с прошлой недели доллар подорожал уже на 39 копеек.
В то же время стоимость евро 22 июля дойдет до 31 гривны 67 копеек.
За один день валюта подорожала на 8 копеек. С конца прошлой недели колебания еще больше – евро подорожал на 54 копейки.
Стоимость валюты на межбанке:
- Доллар: 24,74 – 24,74 гривны.
- Евро: 31,78 – 31,81 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- Доллар: 27,56 гривны покупка и 27,85 гривны продажа.
- Евро: 31,30 гривны покупка и 31,80 гривна продажа.