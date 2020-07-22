На среду, 22 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна еще больше обесценилась относительно главных западных валют.

По данным Национального банка, в среду стоимость американского доллара остановится на отметке 27 гривен 66 копеек.

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Это на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день – 21 июля. Всего с прошлой недели доллар подорожал уже на 39 копеек.

В то же время стоимость евро 22 июля дойдет до 31 гривны 67 копеек.

За один день валюта подорожала на 8 копеек. С конца прошлой недели колебания еще больше – евро подорожал на 54 копейки.

Стоимость валюты на межбанке:

Доллар: 24,74 – 24,74 гривны.

Евро: 31,78 – 31,81 гривны.

Стоимость валюты в обменниках: