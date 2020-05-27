Курс валют на 27 мая: евро и доллар выросли в цене
На среду, 27 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе иностранные валюты выросли в цене относительно гривны.
По данным Национального банка Украины, в среду, 27 мая, стоимость одного доллара составляет 26 гривен 90 копеек. Поэтому американская валюта прибавила в цене лишь три копейки по сравнению с предыдущим днем, когда стоила 26,87 гривны.
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Что касается евро, то валюта ЕС выросла в цене сразу на 19 копеек – до 29 гривен 50 копеек.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – в пределах 26,92 – 26,94 гривны;
- евро – в пределах 29,55 – 29,58 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен, а продать – за 26 гривен 75 копеек.
- Курс евро в обменниках: купить за 29 гривен 45 копеек, а продать за 29 гривен.