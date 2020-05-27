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Курс валют на 27 мая: евро и доллар выросли в цене

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Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 27 мая 2020
Каким будет курс валют от НБУ 27 мая / 24 канал

На среду, 27 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе иностранные валюты выросли в цене относительно гривны.

По данным Национального банка Украины, в среду, 27 мая, стоимость одного доллара составляет 26 гривен 90 копеек. Поэтому американская валюта прибавила в цене лишь три копейки по сравнению с предыдущим днем, когда стоила 26,87 гривны.

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Что касается евро, то валюта ЕС выросла в цене сразу на 19 копеек – до 29 гривен 50 копеек.

Стоимость валюты на межбанке:

  • доллар – в пределах 26,92 – 26,94 гривны;
  • евро – в пределах 29,55 – 29,58 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

  • В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен, а продать – за 26 гривен 75 копеек.
  • Курс евро в обменниках: купить за 29 гривен 45 копеек, а продать за 29 гривен.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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