Курс валют на 30 июля: гривна держится на предыдущих отметках
На четверг, 30 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Национальная валюта Украины относительно доллара США за день выросла на копейку, а относительно евро – так же упала.
По данным Национального банка, в четверг, 30 июля американский доллар будет стоить 27 гривен 68 копеек.
Интересно Хрупкое будущее доллара США: в Goldman Sachs спрогнозировали, что ждет мировую валюту
Это всего на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день – 29 июля. Все же стоит говорить об определенном укреплении гривны, ведь на прошлой неделе доллар балансировал на грани в 28 гривен за единицу.
Для евро НБУ установил курс в 32 гивен 46 копеек. Европейская валюта так же изменила свой показатель на копейку, однако в сторону повышения. По сравнению со вчерашним курсом изменение является незначительным, хотя и показывает тенденцию к повышению.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар: 27, 62 – 27, 64 гривны;
- евро: 32, 47 – 32, 49 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар: купить можно за 27,66 гривны, а продать – по 27,60 гривны;
- евро: покупка за 32,30 гривны, а продажа – 32,20 гривны.
Как менялся курс доллара в Украине по годам / Инфографика 24 канала