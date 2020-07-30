На четверг, 30 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Национальная валюта Украины относительно доллара США за день выросла на копейку, а относительно евро – так же упала.

По данным Национального банка, в четверг, 30 июля американский доллар будет стоить 27 гривен 68 копеек.

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Это всего на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день – 29 июля. Все же стоит говорить об определенном укреплении гривны, ведь на прошлой неделе доллар балансировал на грани в 28 гривен за единицу.

Для евро НБУ установил курс в 32 гивен 46 копеек. Европейская валюта так же изменила свой показатель на копейку, однако в сторону повышения. По сравнению со вчерашним курсом изменение является незначительным, хотя и показывает тенденцию к повышению.

Министерство экономики дало свой прогноз на курс гривны в следующем году. В течение 2021 года курс гривны будет на уровне 29,1 гривны за доллар. В то же время в конце года он улучшится до 28,8 гривны. Такие данные Минэкономики заложило в прогноз экономического и социального развития Украины.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар: 27, 62 – 27, 64 гривны;

евро: 32, 47 – 32, 49 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: купить можно за 27,66 гривны, а продать – по 27,60 гривны;

евро: покупка за 32,30 гривны, а продажа – 32,20 гривны.

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