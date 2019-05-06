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      Прогноз курса доллара на неделю

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      Курс доллара на неделю Украина - прогноз курса валют на неделю
      Вырастет ли доллар на неделе / НБУ

      Несмотря на большое количество выходных, праздников и переносов рабочих дней, курс доллара сохраняет свою стабильность к гривне. Предприятия-импортеры, банки и спекулянты уменьшили свою активность, а население, наоборот, переводит валюту в гривну, чтобы тратить ее в праздничные дни.

      Низкая активность сохранится и на ближайшей неделе, а динамика доллара останется достаточно скромной.

      На этой неделе мы ожидаем незначительного роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю в районе 26,6 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,5-26,7 гривен,
      – сказал в комментарии 24 каналу старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

      Он напомнил, что с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,62 грн до 26,48 грн (-0,5%).

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар-Гривна Доллар Валюта
      Источник: 24 канал
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