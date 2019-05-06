Прогноз курса доллара на неделю

Несмотря на большое количество выходных, праздников и переносов рабочих дней, курс доллара сохраняет свою стабильность к гривне. Предприятия-импортеры, банки и спекулянты уменьшили свою активность, а население, наоборот, переводит валюту в гривну, чтобы тратить ее в праздничные дни.

Низкая активность сохранится и на ближайшей неделе, а динамика доллара останется достаточно скромной.

На этой неделе мы ожидаем незначительного роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю в районе 26,6 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,5-26,7 гривен,

– сказал в комментарии 24 каналу старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он напомнил, что с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,62 грн до 26,48 грн (-0,5%).

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