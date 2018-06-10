Курс доллара в Украине вырастет: известно когда и на сколько

В Украине ожидается постепенный рост доллара по сравнению с гривной. Такой рост произойдет в ближайшие несколько месяцев.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Произойдет это (рост доллара) в конце июля, в конце августа или в сентябре – сказать трудно", – отметил Фурса.

Читайте также: Смолий назвал дату, когда Украина может получить новый транш МВФ

В свою очередь старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин пояснил, что удешевление гривны перед зимой является традиционным явлением. Оно связано с необходимостью закупки энергоресурсов, а сегодняшняя ситуация с постепенным ростом цен на нефть приведет и к росту цен на газ.

"В результате – выход на уровень 27 гривен и дальнейшее повышение", – сказал аналитик.

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб тоже убежден в том, что доллар будет держаться на отметке в 27 гривен.

"Но при сохранении благоприятной внешней конъюнктуры, высоких цен на основные позиции украинского экспорта, вряд ли доллар поднимется выше", – добавил аналитик.