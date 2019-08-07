Курс валют на 7 августа: доллар и евро сдают позиции
На среду, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты упали в цене.
Согласно данным государственного регуляторного органа, 7 августа один американский доллар будет стоить 25,59 гривны.
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Заметим, что это на 14 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он подешевел на столько же – также минус 14 копеек, если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня.
Следовательно, в среду за единицу европейской валюты придется выложить 28,63 гривны.
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