Курс валют на 7 августа: доллар и евро сдают позиции

На среду, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты упали в цене.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 7 августа один американский доллар будет стоить 25,59 гривны.

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Заметим, что это на 14 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он подешевел на столько же – также минус 14 копеек, если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня.

Следовательно, в среду за единицу европейской валюты придется выложить 28,63 гривны.