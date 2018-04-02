Курс валют на 2 апреля: доллар и евро стремительно падают в цене

На понедельник, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Как говорится в сообщении Национального банка Украины, после выходных доллар значительно потерял в цене, опустившись сразу на 24 копейки, по сравнению с предыдущим банковским днем. 8 апреля он будет стоить 26,30 гривен.

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Еще больше подешевело евро. Валюта Евросоюза упала на 29 копеек – до 32,41 гривны.