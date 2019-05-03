Курс валют на 3 мая: валюта резко подорожала
На пятницу, 3 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и европейская, и американская валюта серьезно прибавили в цене.
НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 3 мая цена американского доллара составит 26 гривен 56 копеек.
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Это на 7 копейки дороже, чем было в предыдущий банковский день – 2 мая.
В то же время главная валюта Евросоюза также добавила в цене, однако значительно больше, чем "зеленый" – аж 29 копеек.
Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 29 гривен 78 копеек.
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