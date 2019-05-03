Курс валют на 3 мая: валюта резко подорожала

На пятницу, 3 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и европейская, и американская валюта серьезно прибавили в цене.

НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 3 мая цена американского доллара составит 26 гривен 56 копеек.

Читайте также: Почему скачет валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить

Это на 7 копейки дороже, чем было в предыдущий банковский день – 2 мая.

В то же время главная валюта Евросоюза также добавила в цене, однако значительно больше, чем "зеленый" – аж 29 копеек.

Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 29 гривен 78 копеек.