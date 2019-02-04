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      Курс валют на 4 февраля: доллар и евро резко подешевели

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      Курс валют НБУ на сегодня 04.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 4 февраля / zmist.pl.ua

      На понедельник, 4 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно потеряли в цене.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, доллар потерял в цене аж 17 копеек.

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      Да, в понедельник, 4 февраля, американский "зеленый" можно будет купить за 27 гривен и 57 копеек. В то же время европейская валюта подешевела еще больше. Поэтому 4 февраля евро будет стоить 31 гривну 62 копейки, что на 24 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

      Теги: Новости Украины НБУ Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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