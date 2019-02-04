Курс валют на 4 февраля: доллар и евро резко подешевели

На понедельник, 4 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно потеряли в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, доллар потерял в цене аж 17 копеек.

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Да, в понедельник, 4 февраля, американский "зеленый" можно будет купить за 27 гривен и 57 копеек. В то же время европейская валюта подешевела еще больше. Поэтому 4 февраля евро будет стоить 31 гривну 62 копейки, что на 24 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.