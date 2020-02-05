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      Курс валют на 5 февраля: доллар и евро подешевели

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      Курс валют НБУ на 5 февраля / pexels.com

      На среду, 5 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты упали в цене.

      Каким будет курс доллара по отношению к гривне

      Как сообщает пресс-служба НБУ на своем официальном сайте, в среду один американский доллар будет стоить 24,85 гривны. Это на 20 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день – 4 февраля.

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      Заметим, что еще в конце 2019 года американская валюта в основном падала и даже опустилась до отметки 23,3 гривны за единицу. Однако уже в 2020-м доллар начал дорожать и сначала преодолел отметку в 24 гривны, а 3 февраля – в 25 гривен.

      В НБУ, со своей стороны, говорят, что им пришлось продать 143,5 миллиона долларов из международных золотовалютных резервов для поддержки курса гривны. Также в Нацбанке убеждают, что угроз для обесценивания гривны нет, и она продолжит укрепляться в 2020 году.

      Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

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      Каким будет курс евро по отношению к гривне

      Если сравнивать с курсом на 4 февраля, евро немного вырос. Таким образом, европейская валюта подешевела на 30 копеек и будет стоить в среду 27,45 гривны за единицу.

      В конце прошлого года евро в основном дешевел и сумел опуститься ниже 26 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.

      С начала нового года стоимость евро была на уровне 26,4 – 26,5 гривны за единицу. Впервые евро достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх. В конечном итоге европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен 24 января. 27 числа она снова упала ниже 27 гривен – до 26,85 гривны за один евро. Но на следующий банковский день евро уже поднялся до 27,12 гривны. После этого европейская валюта лишь укреплялась.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро НБУ
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