Курс валют на 5 марта: доллар дешевеет, евро дорожает
На понедельник, 5 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Курс главных иностранных валют существенно не изменился.
Так, по сравнению с пятницей, 2 марта, американский доллар несколько сдал в цене.
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С отметки 26 гривен 66 копеек "зеленый" опустился до 26 гривен 53 копеек.
Зато евро подорожал более, чем на 20 копеек и вырос до 32 гривен 67 копеек.
Источник: 24 Канал
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