Курс валют на 5 апреля: евро и доллар немного упали в цене

На пятницу, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость американской и европейской валюты в конце недели несколько снизилась в цене.

Как сообщает на своем сайте государственный регуляторный орган, цена американского доллара в пятницу, 5 апреля, будет составлять 27 гривен 2 копейки.

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Заметим, что это на 6 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

В свою очередь, цена европейской валюты тоже упала, правда, аж на 14 копеек по сравнению с курсом за четверг, 4 апреля.

Так, евро будет стоить 30 гривен 31 копейку.