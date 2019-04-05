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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Курс валют на 5 апреля: евро и доллар немного упали в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня 05.04.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют НБУ на 5 апреля / fromua.news

      На пятницу, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость американской и европейской валюты в конце недели несколько снизилась в цене.

      Как сообщает на своем сайте государственный регуляторный орган, цена американского доллара в пятницу, 5 апреля, будет составлять 27 гривен 2 копейки.

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      Заметим, что это на 6 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      В свою очередь, цена европейской валюты тоже упала, правда, аж на 14 копеек по сравнению с курсом за четверг, 4 апреля.

      Так, евро будет стоить 30 гривен 31 копейку.

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      Теги: Новости Украины Гривна Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна
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