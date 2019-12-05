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      Курс валют 5 декабря: доллар и евро почти не поменяли позиции

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      Каким будет курс валют от НБУ 5 декабря / GettyImages

      На четверг, 5 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты незначительно изменили свои позиции.

      Согласно официальным данным НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта потеряла в цене 2 копейки. Поэтому стоимость доллара в четверг составляет 23 гривны 93 копейки.

      К теме: Курс доллара 24 гривны – это новая реальность, – Милованов

      В то же время европейская валюта прибавила в цене всего 1 копейку. Так, теперь евро стоит 26 гривен 51 копейку.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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