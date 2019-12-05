Курс валют 5 декабря: доллар и евро почти не поменяли позиции
На четверг, 5 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты незначительно изменили свои позиции.
Согласно официальным данным НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта потеряла в цене 2 копейки. Поэтому стоимость доллара в четверг составляет 23 гривны 93 копейки.
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В то же время европейская валюта прибавила в цене всего 1 копейку. Так, теперь евро стоит 26 гривен 51 копейку.
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