Курс валют на 6 февраля: доллар и евро продолжают стремительно дешеветь

На среду, 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты вновь значительно потеряли в цене.

Согласно официальным данным НБУ, 6 февраля цена американского доллара составит 27 гривен 21 копейку.

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Это на 21 копейку меньше, чем предыдущего банковского дня.

Европейская валюта подешевела еще больше – на 30 копеек. В среду, 6 февраля, украинцам за него придется выложить 31 гривну 9 копеек.