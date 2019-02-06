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      Курс валют на 6 февраля: доллар и евро продолжают стремительно дешеветь

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      Курс валют НБУ на сегодня 06.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 6 февраля / pixabay.com

      На среду, 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты вновь значительно потеряли в цене.

      Согласно официальным данным НБУ, 6 февраля цена американского доллара составит 27 гривен 21 копейку.

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      Это на 21 копейку меньше, чем предыдущего банковского дня.

      Европейская валюта подешевела еще больше – на 30 копеек. В среду, 6 февраля, украинцам за него придется выложить 31 гривну 9 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар
      Источник: 24 Канал
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