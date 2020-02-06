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      Курс валют на 6 февраля: доллар и евро продолжают дешеветь

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      Курс валют НБУ на 6 февраля / isorepublic.com

      На четверг, 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе иностранные валюты снова подешевели.

      Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 5 февраля цена американского "зеленого" составит 24 гривны 80 копеек.

      Интересно: почему гривна начала падать: объяснения НБУ

      Это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день – 5 февраля.

      Главная валюта Евросоюза также продолжает дешеветь и в четверг потеряет в цене 14 копеек. Следовательно, 6 февраля за один евро придется отдать 27 гривен 32 копейки.

      Как меняется цена валюты с начала 2020 года:

      В конце 2019 года Национальный банк установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривни. Такая цена сохранялась в течение рождественско-новогодних праздников в январе 2020 года.

      После праздников валюта начала постепенно дорожать. В течение января доллар прибавил в цене более 1 гривны, а евро – 90 копеек. В начале февраля обе валюты вновь резко подскочили – цена "зеленого" пересекла отметку в 25 гривен, а цена евро приблизилась к 28 гривен за единицу.

      Однако 4 февраля иностранные валюты начали дешеветь.

      Узнайте больше: Государственный бюджет в январе недополучил четверть доходов: причины

      В НБУ убеждают, что угроз для обесценивания гривны нет, и национальная валюта продолжит укрепляться в 2020 году. В то же время согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

      Середньорічний курс долара щодо гривні , курс валют
      Среднегодовой курс доллара по гривне с 1996-го / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта НБУ
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