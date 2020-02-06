Курс валют на 6 февраля: доллар и евро продолжают дешеветь

На четверг, 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе иностранные валюты снова подешевели.

Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 5 февраля цена американского "зеленого" составит 24 гривны 80 копеек.

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Это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день – 5 февраля.

Главная валюта Евросоюза также продолжает дешеветь и в четверг потеряет в цене 14 копеек. Следовательно, 6 февраля за один евро придется отдать 27 гривен 32 копейки.

Как меняется цена валюты с начала 2020 года:

В конце 2019 года Национальный банк установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривни. Такая цена сохранялась в течение рождественско-новогодних праздников в январе 2020 года.

После праздников валюта начала постепенно дорожать. В течение января доллар прибавил в цене более 1 гривны, а евро – 90 копеек. В начале февраля обе валюты вновь резко подскочили – цена "зеленого" пересекла отметку в 25 гривен, а цена евро приблизилась к 28 гривен за единицу.

Однако 4 февраля иностранные валюты начали дешеветь.

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В НБУ убеждают, что угроз для обесценивания гривны нет, и национальная валюта продолжит укрепляться в 2020 году. В то же время согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.



Среднегодовой курс доллара по гривне с 1996-го / инфографика 24 канала