Курс валют на 8 апреля: евро и доллар стремительно потеряли в цене
На понедельник, 8 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, согласно официальным данным НБУ, стоимость американской и европейской валюты резко снизилась по сравнению с показателями в конце прошлой недели.
Как сообщает на своем сайте государственный регуляторный орган, цена американского доллара в понедельник, 8 апреля, составляет 26 гривен 76 копеек.
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Это на 26 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.
В свою очередь, цена европейской валюты составляет 30 гривен 6 копеек.
Это на 25 копеек меньше по сравнению с курсом за пятницу, 5 апреля.
Источник: 24 канал
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