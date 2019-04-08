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      Курс валют на 8 апреля: евро и доллар стремительно потеряли в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 8 апреля / gettyimages.com

      На понедельник, 8 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, согласно официальным данным НБУ, стоимость американской и европейской валюты резко снизилась по сравнению с показателями в конце прошлой недели.

      Как сообщает на своем сайте государственный регуляторный орган, цена американского доллара в понедельник, 8 апреля, составляет 26 гривен 76 копеек.

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      Это на 26 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

      В свою очередь, цена европейской валюты составляет 30 гривен 6 копеек.

      Это на 25 копеек меньше по сравнению с курсом за пятницу, 5 апреля.

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      Теги: Новости Украины НБУ Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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