Курс валют на 8 апреля: евро и доллар стремительно потеряли в цене

На понедельник, 8 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, согласно официальным данным НБУ, стоимость американской и европейской валюты резко снизилась по сравнению с показателями в конце прошлой недели.

Как сообщает на своем сайте государственный регуляторный орган, цена американского доллара в понедельник, 8 апреля, составляет 26 гривен 76 копеек. Читайте также: Экономика и смена президента: что будет с курсом, ценами, кредитами Это на 26 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. В свою очередь, цена европейской валюты составляет 30 гривен 6 копеек. Это на 25 копеек меньше по сравнению с курсом за пятницу, 5 апреля.