Курс валют на 8 августа: валюта снова дешевеет

На четверг, 8 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Да, и европейская, и американская валюта продолжают терять в цене.

Нацбанк на своем официальном сайте сообщает, что 8 августа цена американского доллара составит 25 гривен 42 копейки.

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Это на 17 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 7 августа.

Главная валюта Евросоюза также теряет в цене и подешевела по отношению к гривне на 15 копеек.

Следовательно, в четверг за один евро придется отдать 28 гривен 48 копеек.