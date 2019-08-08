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      Курс валют на 8 августа: валюта снова дешевеет

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      Курс валют НБУ на 08.08.2019 – курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 8 августа / unsplash.com

      На четверг, 8 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Да, и европейская, и американская валюта продолжают терять в цене.

      Нацбанк на своем официальном сайте сообщает, что 8 августа цена американского доллара составит 25 гривен 42 копейки.

      Обратите внимание: Доллар по 25 гривен: чего ожидать от курса дальше

      Это на 17 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 7 августа.

      Главная валюта Евросоюза также теряет в цене и подешевела по отношению к гривне на 15 копеек.

      Следовательно, в четверг за один евро придется отдать 28 гривен 48 копеек.

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      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта Курсы валют НБУ
      Источник: 24 канал
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