Курс валют на 10 мая: евро продолжает падать в цене

В четверг, 10 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, обе валюты подешевели.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, в четверг, 10 мая, стоимость американской валюты составляет 26 гривен 21 копеек.

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Следовательно, доллар подешевел на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

В свою очередь европейская валюта подешевела значительно больше, потеряв сразу 17 копеек. Так, 10 мая стоимость 1 евро составляет 31 гривню 12 копеек.

Напомним, что еще в понедельник, 7 мая, евро стоил 31 гривну 48 копеек.