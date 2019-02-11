Курс валют на 11 февраля: доллар и евро подешевели
На понедельник, 11 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская и европейская валюта продолжают дешеветь.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, 11 февраля цена американского доллара составит 26 гривен 89 копеек.
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Это на 6 копеек меньше, чем было 8 февраля.
Главная валюта Евросоюза потеряла в цене тоже 6 копеек. Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 30 гривен 52 копейки.
Источник: 24 канал
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