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      Курс валют на 11 февраля: доллар и евро подешевели

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      Курс валют НБУ на сегодня 11.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 11 февраля / gettyimages.com

      На понедельник, 11 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская и европейская валюта продолжают дешеветь.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, 11 февраля цена американского доллара составит 26 гривен 89 копеек.

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Это на 6 копеек меньше, чем было 8 февраля.

      Главная валюта Евросоюза потеряла в цене тоже 6 копеек. Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 30 гривен 52 копейки.

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      Теги: Новости Украины Гривна Курсы валют Валюта НБУ Евро Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 канал
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