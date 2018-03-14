Курс валют на 14 марта: доллар продолжает свое пике, евро подорожал

На среду, 14 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Как отмечает украинский финрегулятор, американская валюта несколько подешевела, а вот евро начал расти.

По состоянию на 14 марта за один американский "зеленый" придется заплатить 25 гривен 91 копейку. А это еще на 2 копейки меньше, чем было предыдущего банковского дня.

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А вот евро, взамен, остановилось в падении и начало расти. Так, в среду, 14 марта, НБУ установил цену за один евро на отметке в 32 грн и 7 копеек. А это на 18 копеек дороже, чем во вторник, 13 марта.