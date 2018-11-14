На среду, 14 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта несколько подорожали.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 14 ноября цена американского доллара составит 27,92 гривны.

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Заметим, что это на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также подорожал, если сравнивать с курсом на вторник, но лишь на 1 копейку.

Следовательно, 14 ноября европейская валюта теперь будет стоить 31,44 гривны.