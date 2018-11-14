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      Курс валют на 14 ноября: доллар и евро немного прибавляют в цене

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      Курс валют НБУ на 14 ноября: доллар и евро дорожают
      Курс валют НБУ на 14 ноября: доллар и евро дорожают / fakty.com.ua

      На среду, 14 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта несколько подорожали.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 14 ноября цена американского доллара составит 27,92 гривны.

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      Заметим, что это на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он также подорожал, если сравнивать с курсом на вторник, но лишь на 1 копейку.

      Следовательно, 14 ноября европейская валюта теперь будет стоить 31,44 гривны.

      Теги: Новости Украины Гривна Доллар Доллар-Гривна евро Курсы валют Валюта НБУ
      Источник: 24 Канал
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