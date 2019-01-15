Курс валют на 15 января: доллар и евро существенно подешевели

На вторник, 15 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты потеряли в цене.

По данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 13 копеек. Поэтому во вторник 1 доллар стоит 28 гривен 2 копейки.

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В свою очередь евро потерял в цене еще больше, а именно 34 копейки. Так, 1 евро стоит 32 гривны 13 копеек.