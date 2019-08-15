Курс валют на 15 августа: доллар и евро подорожали

В четверг, 15 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость обеих мировых валют не существенно изменилась.

НБУ установил, что 15 августа за один "зеленый" придется заплатить 25 гривен и 24 копейки.

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Это на 9 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Европейская валюта в четверг, 15 августа, выросла в цене лишь на 2 копейки. Таким образом, один евро стоит 28 гривен и 24 копейки.