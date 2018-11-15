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      Курс валют на 15 ноября: доллар падает, евро – растет

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      Курс валют НБУ на 15 ноября
      Курс валют НБУ на 15 ноября / wexfordchamber.ie

      На четверг, 15 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Пока американская валюта падает в цене, европейская продолжает минимально дорожать.

      Согласно данным на официальном сайте НБУ, 15 ноября цена американского доллара составит 27 гривен 84 копейки.

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      Заметим, что это на 8 копеек меньше, чем стоил "зеленый" в предыдущий банковский день.

      Главная валюта Евросоюза продолжает незначительно ползти вверх и в четверг подорожает на 1 копейку.

      Поэтому 15 ноября за один евро придется отдать 31 гривну 45 копеек.

      Теги: Новости Украины евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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