На четверг, 15 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Пока американская валюта падает в цене, европейская продолжает минимально дорожать.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, 15 ноября цена американского доллара составит 27 гривен 84 копейки.

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Заметим, что это на 8 копеек меньше, чем стоил "зеленый" в предыдущий банковский день.

Главная валюта Евросоюза продолжает незначительно ползти вверх и в четверг подорожает на 1 копейку.

Поэтому 15 ноября за один евро придется отдать 31 гривну 45 копеек.