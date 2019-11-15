Курс валют на 15 ноября: доллар и евро потеряли в цене

На пятницу, 15 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская и европейская валюты вновь подешевели.

Как сообщил Национальный банк Украины на своем официальном сайте, 15 ноября цена американского доллара составит 24 гривны 24 копейки.

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Это на 8 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 14 ноября.

В то же время, главная валюта Евросоюза потеряла в цене по отношению к гривне немного существеннее – 10 копеек.

Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 26 гривен 66 копеек.