Курс валют на 16 октября: доллар и евро начинают дорожать
В среду, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно прогнозу, главные валюты США и Евросоюза ощутимо прибавят в цене.
По данным национального регулятора, в среду, 16 октября, один "вечнозеленый" будет стоить 24 гривны 79 копеек.
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Это сразу на 25 копеек больше, чем в предыдущий банковский день – 15 октября.
Так же подорожает и главная валюта Европейского Союза, но только на 18 копеек.
В среду за один евро придется заплатить 27 гривен 28 копеек.
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