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      Курс валют на 16 октября: доллар и евро начинают дорожать

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 16 октября 2019
      Курс валют НБУ на 16 октября / pixabay.com

      В среду, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно прогнозу, главные валюты США и Евросоюза ощутимо прибавят в цене.

      По данным национального регулятора, в среду, 16 октября, один "вечнозеленый" будет стоить 24 гривны 79 копеек.

      Стоит знать: Чего ожидать от курса гривны: риски и прогнозы

      Это сразу на 25 копеек больше, чем в предыдущий банковский день – 15 октября.

      Так же подорожает и главная валюта Европейского Союза, но только на 18 копеек.

      В среду за один евро придется заплатить 27 гривен 28 копеек.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Доллар НБУ Евро Доллар-Гривна Гривна Валюта Курсы валют
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