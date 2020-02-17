Курс валют на 17 февраля: падение доллара и евро продолжается

На понедельник, 17 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская и европейские валюты несколько упали в цене.

Каким будет курс доллара к гривне

По информации пресс-службы НБУ, 17 февраля за один американский доллар придется выложить 24,45 гривны. Это на 2 копейки меньше , чем было в соответствии с курсом предыдущего банковского дня – пятницы, 14 февраля. Интересно, что доллар тогда также упал – с 24,5 гривны до 24,47 гривны за единицу.

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Заметим, что в 2020 году американская валюта в основном шла вверх. И ей даже удалось преодолеть сначала отметку в 24 гривны , а через некоторое время – и в 25 гривен . С 5 февраля доллар постепенно начал падать, правда 13 числа пошел вверх, но только на сутки. На следующий банковский день он снова обесценился. В конце 2019 года один доллар стоил менее чем 23,3 гривны.

Каким будет курс евро к гривне

Если сравнивать с курсом евро на 14 февраля, европейская валюта по отношению к гривне несколько упала в цене. То есть, евро потерял 8 копеек и теперь будет стоить 26,5 гривны за единицу. Интересно, что в предыдущий банковский день евро обесценился с 26,72 гривны до 26,58 гривны за единицу.

В конце прошлого года евро в основном дешевел и сумел опуститься ниже чем 26 гривен . В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны. С начала нового года стоимость евро было на уровне 26,4 – 26,5 гривны за единицу.

Впервые евро достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх. В конце концов европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен 24 января. Далее евро то поднимался, то падал, однако оставался на уровне более 27 гривен за единицу. Нынешнее же падение евро началось 5 февраля, когда он достиг показателя в 27,46 гривны.

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Почему гривна падала в начале 2020-го

Как рассказал в комментарии 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре – декабре, а в январе 2020 года.

В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году этого не произошло. Из-за хорошего урожая заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин очень низки. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,

– отметил эксперт.

По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за того, что импорт преобладал над экспортом. Кроме этого, можно было увидеть активность компаний по уплате дивидендов : некоторые компании покупали валюту.

В НБУ в свою очередь говорят, что им пришлось продать 143,5 миллиона долларов из международных золотовалютных резервов для поддержки курса гривны. Также в Нацбанке уверяют, что угрозы для обесценивания гривны нет , и гривня продолжит укрепляться в 2020 году.

Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

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