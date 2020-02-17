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      Курс валют на 17 февраля: падение доллара и евро продолжается

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      Каким будет курс валют от НБУ 17 февраля / Getty Images

      На понедельник, 17 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская и европейские валюты несколько упали в цене.

      Каким будет курс доллара к гривне

      По информации пресс-службы НБУ, 17 февраля за один американский доллар придется выложить 24,45 гривны. Это на 2 копейки меньше, чем было в соответствии с курсом предыдущего банковского дня –  пятницы, 14 февраля. Интересно, что доллар тогда также упал – с 24,5 гривны до 24,47 гривны за единицу.

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      Заметим, что в 2020 году американская валюта в основном шла вверх. И ей даже удалось преодолеть сначала отметку в 24 гривны, а через некоторое время – и в 25 гривен. С 5 февраля доллар постепенно начал падать, правда 13 числа пошел вверх, но только на сутки. На следующий банковский день он снова обесценился. В конце 2019 года один доллар стоил менее чем 23,3 гривны.

      Каким будет курс евро к гривне

      Если сравнивать с курсом евро на 14 февраля, европейская валюта по отношению к гривне несколько упала в цене. То есть, евро потерял 8 копеек и теперь будет стоить 26,5 гривны за единицу. Интересно, что в предыдущий банковский день евро обесценился с 26,72 гривны до 26,58 гривны за единицу.

      В конце прошлого года евро в основном дешевел и сумел опуститься ниже чем 26 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны. С начала нового года стоимость евро было на уровне 26,4 – 26,5 гривны за единицу.

      Впервые евро достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх. В конце концов европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен 24 января. Далее евро то поднимался, то падал, однако оставался на уровне более 27 гривен за единицу. Нынешнее же падение евро началось 5 февраля, когда он достиг показателя в 27,46 гривны.

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      Почему гривна падала в начале 2020-го

      Как рассказал в комментарии 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре – декабре, а в январе 2020 года.

      В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году этого не произошло. Из-за хорошего урожая заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин очень низки. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,
      – отметил эксперт.

      По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за того, что импорт преобладал над экспортом. Кроме этого, можно было увидеть активность компаний по уплате дивидендов: некоторые компании покупали валюту.

      В НБУ в свою очередь говорят, что им пришлось продать 143,5 миллиона долларов из международных золотовалютных резервов для поддержки курса гривны. Также в Нацбанке уверяют, что угрозы для обесценивания гривны нет, и гривня продолжит укрепляться в 2020 году.

      Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

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      курс валют в независимой Украине, курс валют с 1996 по 2019 годы
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Деньги Новости Украины НБУ Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта Евро
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