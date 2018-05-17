Курс валют на 17 мая: евро стремительно упал в цене

В четверг, 17 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. В частности, как и европейская, так и американская валюты подешевели.

Как говорится в официальном сообщении на сайте Национального банка Украины, 17 мая доллар минимально, на 1 копейку, упал в цене по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Так, в четверг за один "зеленый" придется отдать 26 гривен 20 копеек.

В отличие от доллара, евро значительно больше потерял в цене по отношению к украинской гривне. Следовательно, европейская валюта будет стоить 30 гривен 88 копеек. Отметим, это на 26 копеек меньше, чем в среду, 16 мая.