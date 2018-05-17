14:13
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Курс валют на 17 мая: евро стремительно упал в цене

787 Читати новину українською
Курс валют НБУ на 17 мая
Курс валют НБУ на 17 мая / transferwise.com

В четверг, 17 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. В частности, как и европейская, так и американская валюты подешевели.

Как говорится в официальном сообщении на сайте Национального банка Украины, 17 мая доллар минимально, на 1 копейку, упал в цене по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте также: Европарламент одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи: названа сумма

Так, в четверг за один "зеленый" придется отдать 26 гривен 20 копеек.

В отличие от доллара, евро значительно больше потерял в цене по отношению к украинской гривне. Следовательно, европейская валюта будет стоить 30 гривен 88 копеек. Отметим, это на 26 копеек меньше, чем в среду, 16 мая.

Теги: Новости Украины Валюта НБУ Курсы валют евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня, 18:15 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
912
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук