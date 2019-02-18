Курс валют на 18 февраля: доллар и евро выросли
На понедельник, 18 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты подорожали.
Согласно данным на сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар прибавил в цене 9 копеек. Поэтому "зеленый" в понедельник стоит 27 гривен 24 копейки.
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Тем временем европейская валюта подорожала на 8 копеек. Так, стоимость 1 евро составляет 30 гривен 68 копеек.
Источник: 24 канал
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