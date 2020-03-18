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      Курс валют на 18 марта: гривна неуклонно падает

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      В среду, 18 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна упадет еще на более 50 копеек относительно доллара и несколько меньше по отношению к евро.

      По данным государственного регулятора, 18 марта за один доллар придется заплатить 27 гривен 6 копеек.

      Обратите внимание Почему доллар растет: прогнозы для Украины

      Таким образом только за сутки доллар подорожал на более полгривны. В среду его стоимость будет на 54 копейки дороже, чем в предыдущий банковский день – 17 марта.

      Еще девять дней назад американская валюта стоила 24 гривны 74 копейки. За это время только официальная стоимость доллара выросла более чем на 2 гривны 30 копеек. В обменниках ситуация еще хуже.

      Стоимость доллара на межбанке 18 марта будет в пределах 27,01 – 27,15. В обменниках за "вечнозеленый" придется заплатить более 28 гривен 40 копеек, продать доллар можно за 27,80 гривен.

      Стоимость евро 18 марта тоже возрастет. В среду за главную валюту Европейского Союза, по данным НБУ, придется заплатить 29 гривен 73 копейки.

      Таким образом за одни сутки стоимость официального курса евро вырастет на 21 копейку. В целом за последние 9 дней стоимость евро выросла более чем на 2 гривны.

      На межбанке стоимость евро будет колебаться в пределах 29,63 – 29,78 гривны. В обменниках евро давно перевалил отметку в 30 гривен – 30 гривен 88 копеек покупка, но 29 гривен 55 копеек продажа.

      Интересно Украина уже потратила миллиард долларов, чтобы удержать курс гривны

      Почему официальный курс сильно отличается от курса в обменниках?
      Все из-за ограничений, введенных в пределах карантина из-за коронавируса. Из-за этого существуют проблемы с попаданием в Украину наличной валюты, поэтому она дорожает быстрее, чем официальный курс.

      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Доллар Гривна Доллар-Гривна Валюта Евро Курсы валют
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