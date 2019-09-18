Курс валют на 18 сентября: валюта минимально подешевела

В среду, 18 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Да, и американская, и европейская валюты подешевели в цене.

Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщает, что 18 сентября цена американского доллара составит 24 гривны 76 копеек.

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Это лишь на 1 копейку дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 17 сентября.

Главная валюта Евросоюза также минимально потеряла в цене по отношению к гривне – 2 копейки.

Следовательно, в среду за один евро придется отдать 27 гривен 31 копейку.