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      Курс валют на 18 сентября: валюта минимально подешевела

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 18 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 18 сентября / delo.ua

      В среду, 18 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Да, и американская, и европейская валюты подешевели в цене.

      Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщает, что 18 сентября цена американского доллара составит 24 гривны 76 копеек.

      Важно: Какой курс доллара будет утвержден в госбюджете на 2020 год

      Это лишь на 1 копейку дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 17 сентября.

      Главная валюта Евросоюза также минимально потеряла в цене по отношению к гривне – 2 копейки.

      Следовательно, в среду за один евро придется отдать 27 гривен 31 копейку.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро
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